Uomini e Donne oggi: l’ex corteggiatrice Ester Glam è incinta

Uomini e Donne oggi: Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, è incinta

Cicogna in volo per Ester Glam, l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La modella ha annunciato su Instagram la sua gravidanza, condividendo uno scatto di un’ecografia. “Ebbene sì, ammetto che molti di voi mi hanno già beccata da tempo ma volevo tenere ancora questo piccolo segreto per me. Questa è ufficialmente la prima foto del mio bambino, che mi ha fatto e mi sta facendo vedere i sorci verdi dal malessere. Già si vede il caratterino! Ma non potrei più felice di presentarvelo!”, ha scritto la giovane.

Dopo l’addio alla corte di Maria De Filippi, Ester Glam è ritornata tra le braccia del suo ex fidanzato. Archiviata la burrascosa separazione, i due hanno ritrovato complicità e sintonia tanto che oggi sono pronti ad allargare la famiglia. Tante le dediche che Ester condivide quotidianamente per il suo uomo. L’ultima risale allo scorso San Valentino: “Grazie per tutto quello che fai per me ogni giorno e non solo oggi”.

Amore a gonfie vele anche tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi

E se Ester Glam è al settimo cielo per l’arrivo del bambino, non è da meno Paolo Crivellin. L’ex tronista di Uomini e Donne ha di recente festeggiato il primo anniversario con Angela Caloisi. In barba alle malelingue la storia tra i due procede a gonfie vele. Paolo e Angela sono pure tornati in tv: sono tra gli ospiti dello speciale La scelta in onda ogni venerdì sera su Canale 5.