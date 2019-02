Paolo Crivellin e Angela, un anno di amore: il profondo messaggio della Caloisi

Paolo Crivellin e Angela Caloisi di Uomini e Donne a distanza di un anno dalla scelta: “Ti amo davvero tanto”

Paolo Crivellin e Angela Caloisi di Uomini e Donne festeggiano un anno di amore. I due si sono conosciuti all’interno del programma di Maria De Filippi e il loro percorso è riuscito a conquistare tutto il pubblico. A colpire l’interesse dei telespettatori ci aveva pensato anche la corteggiatrice Marianna Acierno, la non scelta del tronista. Le due ragazze, sin dall’inizio, erano riuscite a conquistare il cuore di Paolo, che poi ha deciso di iniziare una storia d’amore con Angela. Ora la Caloisi non può non dedicare un messaggio molto emozionante e profondo all’ex tronista. A distanza di un anno dalla scelta, l’ex corteggiatrice ripercorre tutto ciò che hanno vissuto insieme. La loro relazione è caratterizzata da molti momenti felici, come è stato possibile vedere in questi mesi attraverso i loro rispettivi account Instagram. Angela non sapeva ancora cosa Paolo sarebbe diventato per lei quando, all’interno della trasmissione, lo corteggiava. “Ne è passato di tempo da questa foto, e io neanche sapevo cosa saresti diventato per me. Oggi mi chiedo come sia possibile aver avuto esattamente ciò che cercavo”, scrive Angela sui social.

Angela Caloisi si lascia andare sui social e condivide una dedica per Paolo Crivellin

Su Instagram, Angela condivide una bellissima dedica per Paolo, a distanza di un anno dalla scelta a Uomini e Donne. “Ho scoperto che davvero il mio ragazzo può essere anche il mio migliore amico. E che non c’è persona con cui condividerei le mie avventure se non con te. E che non mi stanco mai di te, neanche un attimo. Perché è proprio bello stare insieme”, continua la Caloisi. L’ex corteggiatrice condivide un collage di foto che la ritrae sorridente a fianco al suo Paolo. “Ho scoperto che condividere significa ridere da morire insieme ma anche piangere. E grazie per esserti preso le mie risate ma soprattutto grazie per aver pianto insieme a me”, parole molto profonde quelle di Angela, sempre più innamorata dell’ex tronista.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi sempre più innamorati e uniti dopo Uomini e Donne

Paolo e Angela, a distanza di un anno, appaiono felici e innamorati. I fan della coppia non possono non commentare positivamente la dedica d’amore della Caloisi, che oggi si lascia andare sui social. L’ex corteggiatrice ammette di non vedere l’ora di vivere ancora altri importanti momenti con il suo Paolo a cui dichiara: “Ti amo davvero tanto amore mio. Buon anniversario.”