Trono Classico Angela e Paolo: viaggi, amore e litigate. La situazione della coppia

Paolo Crivellin e Angela Caloisi come stanno? La coppia sbocciata a Uomini e Donne procede a gonfie vele, tra un viaggio e l’altro, tanto amore e qualche litigata. D’altra parte l’amore non è bello se non è litigarello, sussurrava il detto. Proverbi a parte, i due sono sempre più affiatati e innamorati. E pensare che la love story era nata non senza qualche scetticismo da parte di diversi fan. Ma si sa, a volte l’apparenza inganna, recita un altro detto. Oggi Angela ha fatto una serie di Instagram Stories, parlando dei suoi viaggi, di Paolo e di molte altre curiosità.

Angela, aprendo alle ormai celebri domande nelle Instagram Stories, si è confidata con i fan. Al centro della chiacchierata i viaggi, di cui è ‘ghiotta’. Così ecco le impressioni su quanto visto a Dubai, New York, Montecarlo, Santo Domingo, Saint Tropez, Cannes, Parigi, in Sardegna, in Madagascar… E non è finita qui, visto che a marzo l’attende un’altra meta da favola: volerà alle Maldive. Naturalmente in compagnia di Paolo. A proposito dell’ex tronista, la Caloisi ha avuto parole al miele: “Lui è il compagno di vita e di viaggi che desidererei se non lo avessi. Andrei in ogni posto del mondo con lui; è la mia guida, il mio appiglio, la mia sicurezza. Deve viaggiare con me perché non mi accontenterei di raccontargli le cose. Queste dobbiamo viverle insieme”. Eppure in ferie non manca qualche litigio…

Trono Classico Uomini e Donne: le liti ‘simpatiche’ tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Angela, oltre ad aver parlato dei viaggi, ha anche detto un paio di simpatiche parole sulle liti avute con Paolo. “Posto in cui abbiamo litigato di più: Santo Domingo. Posto in cui abbiamo litigato di meno: forse Madagascar”. Tutti peccati veniali. La coppia infatti appare solida e forte, affiatata e innamorata. Oggi più di ieri. I viaggi rilassano e, a quanto pare, mettono anche le ali all’amore.