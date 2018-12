Uomini e Donne Oggi Elga Enardu contro Nicolò: polemica sul programma

Uomini e Donne Oggi, Elga Enardu si scaglia contro Nicolò Ferrari: divampa la polemica sul programma tra gli ex protagonisti dello show

Divampa la polemica su Uomini e Donne tra gli ex protagonisti del programma. Da una parte Nicolò Ferrari, ex corteggiatore della passata edizione e non scelta di Nilufar Addati; dall’altra Elga Enardu, ex tronista e oggi moglie di Diego Daddi. Tutto ha preso avvio durante la giornata di ieri, quando Nicolò ha scritto un acceso post su Instagram in cui senza mezzi termini ha definito tristi ‘le nuove leve’, cioè i corteggiatori della nuova edizione. Motivo? Pensano troppo ai social e poco ai sentimenti. Inoltre Ferrari non ha mancato di esternare una punta di dissenso nei confronti del dating show. Secondo lui quest’anno ci sarebbe un atteggiamento troppo blando nei confronti dei corteggiatori che sponsorizzano prodotti durante il loro percorso (“E quest’anno c’è chi sponsorizza pure lo spazzolone del cesso. E nessuno dice nulla”). Sulla questione è intervenuta Elga Enardu. E lo ha fatto in maniera molto decisa.

“Non so chi sia questo che ha scritto il post e non lo dico per snobismo, semplicemente non lo so e non mi prendo la briga di guardare chi sia”, esordisce la Enardu, commentando quanto detto da Nicolò (l’ex tronista è intervenuta sotto a un post Instagram del profilo IsaeChia, il quale ha pubblicato per intero le dichiarazioni di Ferrari). “Ma che tristezza ciò che scrive – prosegue Elga -. Tutti nella vita ci siamo innamorati, a prescindere dal contesto, ma non credo che per poterlo fare nel migliore dei modi si debba necessariamente smettere di lavorare o non cogliere delle occasioni”. L’ex tronista infine chiosa: “Le occasioni ti possano permettere di affrontare anche il percorso nel programma di UOMINI E DONNE che, voglio sottolineare, giustamente non viene assolutamente retribuito. Ci si può innamorare sinceramente anche se accetti una collaborazione. Basta con questa ipocrisia spicciola alla quale non crede nessuno” .

Uomini e Donne Oggi, l’intervento di Nicolò Ferrari sulle ‘nuove leve’

“L’anno scorso si era fatto un macello per una maglietta – ha scritto Nicolò nella scorsa giornata – e quest’anno c’è chi sponsorizza pure lo spazzolone del cesso. E nessuno dice nulla. Dove sono finiti i sentimenti? Le emozioni? Fosse per me a questo punto tutti dovrebbero chiudere Instagram durante la loro permanenza nel programma, tronisti e corteggiatori, corteggiatori inclusi”. Questo uno stralcio dell’intervento di Ferrari (qui le dichiarazioni complete dell’ex corteggiatore).