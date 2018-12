Uomini e Donne Gossip, Nicolò Ferrari sbotta contro i nuovi corteggiatori. Il motivo del lungo e duro attacco: “E nessuno dice nulla…”

Nicolò Ferrari contro ‘le nuove leve’: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne (si invaghì di Nilufar Addati, ma lei scelse Giordano Mazzocchi) è un fiume in piena. Il suo bersaglio? I nuovi corteggiatori del programma condotto da Maria De Filippi. Motivo? I sentimenti sarebbero passati in secondo piano e ora la ‘vita social’ farebbe da padrona, erodendo le emozioni. Questo in sintesi il pensiero di Ferrari che su Instagram ha pubblicato poco fa un lungo post al vetriolo tra le Stories. “Stavo guardando Uomini e Donne. Ma si può che mezza puntata si parli di Instagram? Possibile che i corteggiatori si mettano a fare sponsorizzazioni e pubblicità durante il loro percorso nel programma?”.

“L’anno scorso si era fatto un macello per una maglietta – prosegue risentito Nicolò – e quest’anno c’è chi sponsorizza pure lo spazzolone del cesso. E nessuno dice nulla”. L’ex corteggiatore, protagonista al tempo dei troni di Nilufar e Sara Affi Fella, sposta poi il tiro sulla questione affettiva: “Dove sono finiti i sentimenti? Le emozioni? Fosse per me a questo punto tutti dovrebbero chiudere Instagram durante la loro permanenza nel programma, tronisti e corteggiatori, corteggiatori inclusi”. Dunque un passo nel passato, nel periodo in cui lui si trovava in quello studio: “Sarò io troppo sentimentale, ma io ero focalizzato nel portarmi una ragazza a casa. Pensavo già a cosa avrei potuto fare fuori con lei, pensavo a come gestire la distanza ecc…”

Uomini e Donne Gossip, Nicolò: “Vedere le ‘nuove leve’ pensare solo ai social mi mette tristezza”

“Ormai di acqua sotto i ponti ne è passata, ma ricordo come stavo e come ero preso. E vedere le ‘nuove leve’ pensare solo ai social mi mette tristezza”, conclude uno sconsolato Ferrari che è sempre molto attento nel seguire gli sviluppi del dating show di Canale 5. Infatti, diversi giorni fa è anche intervenuto su Lorenzo Riccardi, sbilanciandosi e dicendo la sua sulle scelte dell’amico.