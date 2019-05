Uomini e Donne oggi, David e Cristina: convivenza e dichiarazioni d’amore

Uomini e Donne oggi, David e Cristina: la convivenza e la dichiarazione d’amore

David Scarantino e Cristina Incorvaia tornano a Uomini e Donne con importanti novità da rivelare. La coppia del Trono Over ha proprio sorpreso tutti, in queste ultime settimane. Solo poco tempo fa, i telespettatori assistevano ad accese discussioni tra loro in studio. Eppure, anche questa volta, ha comunque trionfato l’amore. David e Cristina confessano di essere molto innamorati. Mentre i sentimenti della Incorvaia erano già ormai noti a tutti, a sorprendere è proprio l’ex cavaliere. Scendendo nel dettaglio, Scarantino fa una piccola dichiarazione d’amore alla sua dama, rivelando di essere innamorato più di quanto lo sia lei. Gianni Sperti si lascia andare a un forte applauso. Nessuno sembrava credere in questa coppia, sebbene lei apparisse particolarmente presa. In particolare, i due opinionisti del programma non riuscivano a credere alle buone intenzioni di Scarantino, tanto che consigliavano Cristina a voltare pagina. Improvvisamente David ha poi preso la situazione in mano, annunciando di essere pronto a lasciare il programma con la dama.

Un’amore nato nello studio del Trono Over, quello tra David e Cristina. La Incorvaia conferma di essere molto innamorata e lui risponde: “Io di più”. La sua risposta sorprende tutti, visto che Scarantino non si è mai lasciato andare pubblicamente con le dichiarazioni. Eppure questa volta in studio mostra tutto il suo amore a Cristina, sicuro di aver fatto la scelta giusta qualche tempo fa, uscendo con lei dalla trasmissione. Ma è un altro fattore a sorprendere tutti: la coppia è andata a convivere. Subito dopo aver lasciato il programma, pare che David abbia chiesto a Cristina di andare a vivere da lui. Ovviamente la Incorvaia non ha perso tempo e, insieme al suo cagnolino, si è trasferita definitivamente a casa del suo amato.

Oggi Uomini e Donne: Cristina Incorvaia innamoratissima del suo David

Già da qualche tempo si parlava di convivenza e ora David e Cristina lo annunciano di fronte alle telecamere, confermando di essere molto felici insieme. “Ce l’ho fatta a portare via questo bello e impossibile, fuori va tutto molto meglio. Per me è la primissima convivenza. Mi farò le ossa, se supero questa posso superare qualunque cosa”, dichiara la Incorvaia a cuore aperto in studio. Questa convivenza procede, dunque, a gonfie vele.