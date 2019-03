Uomini e Donne gossip, David e Cristina dopo Trono Over: grande notizia

Gossip Uomini e Donne, David e Cristina al settimo cielo: convivenza dopo il Trono Over

David ha chiesto a Cristina di uscire dallo studio di Uomini e Donne insieme e lei ha accettato. I due stavano iniziando ad avere alcuni problemi e lei aveva iniziato a conoscere un altro uomo del parterre maschile del Trono Over. In ogni caso, tutto è bene quel che finisce bene. L’uomo è riuscito a riconquistare la dama e alla fine l’ha convinta a continuare a frequentarsi al di fuori dello studio di Maria De Filippi. Oggi, grazie ad un’intervista pubblicata sul nuovo numero del magazine dedicato al programma di Canale 5, scopriamo che le cose tra di loro stanno andando a meraviglia.

Cristina e David dichiarano di essere felicissima e di andare anche molto più d’accordo di quando erano ancora in studio. Entrambi sono rimasti piacevolmente colpito da come stanno andando le cose. Tra i tanto dettagli venuti a galla, i diretti interessati si sono lasciati scappare ad un particolarissimo dettaglio di non poco conto. L’ex dama e l’ex cavaliere del Trono Over sembrano essere già pronti alla convivenza. Lei dice: “Non vedo l’ora di andare a vivere da lui a Genova, dove c’è il mare!” Mentre lui svela: “È davvero un vulcano! Una donna vulcano con la quale voglio andare al più preso a convivere!”

Uomini e Donne, David e Cristina felicissimi: novità dopo il Trono Over

Insomma, la storia d’amore tra David e Cristina sta filando liscia come l’olio. Fuori da Uomini e Donne hanno scoperto di stare davvero molto bene insieme. Lei ha trovato nel cavaliere un uomo molto affettuoso e dedito all’altro, mentre lui si è reso conto di avere al suo fianco una persona piena di energia e di cui apprezza moltissimi l’intelligenza.