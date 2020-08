Uomini e Donne oggi: rivelata la data di registrazione della prima puntata

La data di registrazione della prima puntata di Uomini e Donne è stata svelata in questa ore. Manca davvero poco e finalmente tornerà sul piccolo schermo il programma di Maria De Filippi. C’è grande attesa da parte dei telespettatori, che vogliono scoprire chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione. Tre sono i volti resi noti in questi giorni dalla trasmissione e sarà proprio il pubblico a scegliere tra loro i due tronisti. Attraverso una breve presentazione, i telespettatori hanno avuto l’opportunità di conoscere Davide Blanda, Gianluca De Matteis e Davide Donadei. Non ci resta che attendere per scoprire chi tra loro avrà la possibilità di sedersi sull’ambito trono. Vi anticipiamo che non sarà necessario aspettare chissà quanto tempo. Infatti, proprio tra qualche settimana, verrà registrata la prima puntata della nuova edizione del programma. A svelare questo importante dettaglio ci ha pensato la pagina Instagram UominieDonneclassicoeover.

Uomini e Donne oggi, svelata la data di registrazione della prima puntata della nuova edizione

Il 27 agosto 2020 verrà registrata la prima puntata della nuova edizione, secondo quanto possiamo leggere sui social: “Ufficiale: la prima registrazione di Uomini e Donne sarà il 27 agosto”. Sappiamo, invece, che il pubblico di Canale 5 potrà rivedere sul piccolo schermo le varie puntate dal prossimo 14 settembre. Daydreamer – Le ali del sogno lascerà il posto alla trasmissione della De Filippi, che tornerà in onda con un importante cambiamento. Di fronte al successo registrato nel corso delle ultime settimane della scorsa edizione, pare che il Trono Classico e il Trono Over non saranno più separati. In studio, vedremo presenti sia dame e cavalieri che tronisti e corteggiatori.

Dunque, manca davvero poco alla prima registrazione della nuova stagione. Nel frattempo, il pubblico non vede l’ora di scoprire chi siederà sul trono e quale volto già conosciuto vedremo come tra i corteggiatori. Al momento, sappiamo che sono in corsa per il ruolo di tronista: Davide, Gianluca e Davide. Il primo ha 25 anni e viene da Gallipoli; il secondo è un fisioterapista di 30 anni; il terzo ha 27 anni, viene da Novara ed è un volto noto sulla piattaforma TikTok. Probabilmente scopriremo chi tra loro avrà l’opportunità di iniziare questo percorso nel noto programma il prossimo 27 agosto, durante la prima registrazione di questa edizione!