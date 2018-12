Uomini e Donne oggi: Claudio e Ginevra festeggiano l’anniversario

Uomini e Donne oggi: Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani due anni insieme

Era esattamente il 9 dicembre del 2016 e, negli studi di Uomini e Donne il tronista Claudio D’Angelo sceglieva Ginevra Pisani. Oggi, a distanza di due anni, i due innamorati festeggiano l’anniversario e si lasciano andare a dolci dediche sui rispettivi profili social. In pochi avrebbero scommesso su un traguardo simile. La maggior parte dei telespettatori e del pubblico in studio non credeva al sentimento della coppia. In più, la notevole differenza di età creava parecchi dubbi negli appassionati del programma della De Filippi. Durante il trono, infatti, Claudio aveva 31 anni, Ginevra 18. Le perplessità dello stesso tronista in merito a codesta problematica risultavano essere più che chiari e giustificati. Anche se, una volta usciti insieme da Mediaset, il loro rapporto è sempre apparso come uno dei più solidi e compatti.

Qualche minuto fa, entrambi hanno scelto di postare degli scatti su Instagram per festeggiare il loro amore. Lui scrive: “E sono due, si due. Due anni fa ti dissi: so che sembra tutto difficile, so che siamo molto diversi. Ma credici perché io ci credo”. Guarda adesso dove siamo arrivati”. A sua volta, l’ormai ventenne ex corteggiatrice ha risposto: “Due anni delle nostre vite che si sono incrociate. Ti ringrazio per l’amore, il rispetto e la fiducia che hai dato al nostro rapporto e a me. Sei una bella anima. Mi sembra ieri che timidamente davanti a tante persone sussurravo: “Mi sono innamorata”, oggi non ho paura e posso urlarlo al mondo che TI AMO”.

Claudio e Ginevra festeggiano due anni di amore contro ogni pronostico

Seppur le diffidenze, ai tempi del loro percorso, fossero abbastanza forti, oggi i fan festeggiano insieme alla coppia questo speciale ed importante traguardo raggiunto. Nella speranza che, questo, sia solo il primo di una lunga ed infinita serie di anniversari da vivere ancora insieme.