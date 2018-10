Uomini e Donne, Claudio e Ginevra stupiscono: gesti d’amore speciali

Uomini e Donne, Claudio D’angelo e Ginevra Pisani al settimo cielo: dimostrazioni d’amore molto importanti

Da quando hanno lasciato insieme lo studio del Trono Classico di Uomini e Donne, Claudio e Ginevra non hanno fatto altro che ricevere sempre più consensi. Nonostante fossero poche le persone che credevano nel loro amore, alla fine i due hanno dimostrato di essere realmente innamorati l’uno dell’altra. Tra tutti gli ostacoli, quello che più non riusciva a convincere i telespettatori era proprio la differenza di età. L’ex tronista è infatti molto più grande della giovane napoletana. In ogni caso, ad oggi sono esattamente 22 mesi che D’Angelo e la Pisani stanno insieme. Nel corso di tutto questo tempo, per la coppia c’è stato solo un breve e momentaneo periodo di crisi. Oggi, l’uomo torna a svelare ai suoi fan alcuni particolarissimi e romantici dettagli sulla sua meravigliosa storia d’amore con l’ex corteggiatrice.

Claudio ha fatto sapere che la sua donna, pur di passare un po’ di tempo insieme di prima mattina, si sveglia presto anche quando non ha nulla da fare per fargli compagnia mentre si prepara per andare a lavoro. Di fronte a tale rivelazione, una fan ha lasciato un commento poco carino nei confronti di Ginevra. La persona in questione ha dato della nullafacente all’ex corteggiatrice del Trono Classico e D’Angelo non ha esitato neanche un secondo per difendere la sua amata. Ancora una volta, l’ex tronista ha dimostrato di amare follemente la sua fidanzata e di essere pronto a tutto pur di difenderla dalle malelingue.

Claudio difende Ginevra dopo Uomini e Donne: critiche social e nuove rivelazione di coppia

Claudio e Ginevra continuano ad essere super affiatati. L’ex di Uomini e Donne ha raccontato un altro piccolo e dolce aneddoto sulla sua storia con la Pisani. Il ragazzo ha raccontato che quando l’ex corteggiatrice si è ritrovata a lavorare a Milano per due mesi, pur di tornare a casa da lui la sera, si svegliava ogni mattina alle quattro di mattina senza alcun problema.