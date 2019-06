Uomini e Donne oggi: Claudia, Irene e Federica hanno litigato? La verità

Uomini e Donne, Irene Claudia e Federica sono ancora amiche? I dubbi dei fan

A Uomini e Donne sono diventate molto amiche, oggi Irene Claudia e Federica sembrano essersi allontanate. Si sono conosciute nei camerini, corteggiavano tre tronisti diversi e quindi non è stato impossibile diventare amiche. Due di loro oggi sono fidanzate con i tronisti, e sono ovviamente Irene e Claudia (fidanzate rispettivamente di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi), mentre Federica non ha avuto il suo lieto fine con Andrea Cerioli, che ha scelto Arianna. Lei dunque avrebbe ancora tutto il tempo del mondo di vedere le sue amiche, le altre due forse un po’ meno. E probabilmente anche la distanza è uno dei motivi per cui non riescono a vedersi molto spesso: due sono di Roma, ma sicuramente quartieri differenti o città limitrofe diverse, mentre la terza vive a Latina.

Trono Classico, Federica Spano parla dell’amicizia con Claudia e Irene

Non mostrandosi più spesso insieme su Instagram, come succedeva ai tempi del Trono Classico, i fan oggi si domandano cosa sta succedendo. Non è la prima volta che una delle tre si ritrova a dover spiegare cosa succede in questa amicizia fra ex corteggiatrici, ma non rinunciano mai a mettere in chiaro le cose. Irene, Federica e Claudia non hanno litigato. Né fra loro tre, né due di loro con l’altra. A fare nuovamente chiarezza è stata Federica, che su Instagram ha risposto a una domanda di una fan sulla possibilità che lei e Irene abbiano litigato con Claudia. Ecco cosa ha scritto l’ex corteggiatrice di Cerioli – che con le sue dichiarazioni sulla coppia ha stupito tutti! -: “Assolutamente non abbiamo litigato… Abbiamo soltanto impegni diversi e non riusciamo ad incontrarci spesso con Claudia! Però ci sentiamo lo stesso”.

Uomini e Donne oggi, Irene Claudia e Federica non hanno litigato

Gli impegni dunque impediscono alle tre di riunirsi spesso, ma pare che siano rimaste sempre in contatto. Non è detto che prima o poi riescano a organizzare una rimpatriata e con foto e video tranquillizzeranno una volta per tutte i fan che ancora hanno dubbi sul loro rapporto dopo Uomini e Donne.