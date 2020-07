Uomini e Donne oggi, Camilla Mangiapelo: ecco cos’è accaduto con Nilufar

Cos’è accaduto tra Camilla Mangiapelo e Nilufar Addati? Entrambe, rispettivamente nei ruoli di corteggiatrice e tronista, sono state grandi protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne. Le due sembravano andare d’accordo fino a qualche tempo fa, ma qualcosa sembra essere cambiato. In particolare, il pubblico ha iniziato ad avere qualche sospetto su una presunta lite quando Camilla ha fatto sapere ai fan su Instagram di non nutrire una particolare simpatia nei confronti della Addati. L’ex corteggiatrice parlava di ‘incompatibilità caratteriale’, ma questa sua affermazione non è ovviamente bastata a placare gli animi dei fan. Sono tanti coloro che vogliono scoprire cosa potrebbe essere accaduto tra Camilla e Nilufar. Addirittura si ipotizzava una certa gelosia da parte della Mangiapelo nei confronti dell’ex tronista. A tornare sull’argomento oggi ci pensa proprio la fidanzata di Riccardo Gismondi, che decide di chiarire una volta per tutte cos’è accaduto con Nilufar.

Uomini e Donne oggi: Camilla Mangiapelo svela cos’è accaduto con Nilufar Addati

In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Camilla cerca di chiarire una volta per tutte la questione riguardante Nilufar. Scendendo nel dettaglio, la Mangiapelo spiega che tra loro c’è “una semplice incompatibilità”. Hanno condiviso l’ambiente lavorativo e qui si sono conosciute. La fidanzata del Gismondi ci tiene a precisare che la Addati è una bravissima persona, ma non riuscirebbe comunque a condividere altro con lei oltre a ciò che hanno già condiviso sul lavoro. Camilla spiega che, in realtà, hanno un carattere molto diverso e poi afferma: “Ma non mi ha fatto niente di male”. Dunque, non è accaduto chissà quale evento negativo tra le due. Semplicemente capita spesso di incontrare persone con cui non si instaura un certo feeling. E questo sembra che sia capitato proprio a Camilla e Nilufar.

Oggi Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo: la sua storia d’amore con Riccardo Gismondi e il consiglio a Giovanna Abate

Camilla, oltre a chiarire la questione Nilufar, esprime tutto il suo amore nei confronti di Riccardo. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, ma ancora entrambi pensano di non essere pronti al matrimonio e ai figli. Hanno intenzione di aspettare che il loro amore diventi più adulto e loro stessi più maturi. Camilla confessa che, dopo anni, continua a temere il giudizio della gente. Fortunatamente al suo fianco c’è proprio Riccardo, il quale riesce sempre a trovare l’aspetto positivo in ogni situazione. Non solo, la Mangiapelo nella sua intervista dice la sua sulla rottura tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Su quest’ultimo ammette di avere un pensiero negativo e sembra consigliare all’ex tronista di riprovarci con Alessandro Graziani!