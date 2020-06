Camilla Mangiapelo: come va con Riccardo, figli e “l’antipatia” per Nilufar

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne stanno ancora insieme: ultime news sulla coppia

Che fine hanno fatto Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo? La coppia è lontana da gossip e malelingue e più di qualcuno ha pensato ad una probabile rottura. Ebbene, niente di più falso: l’ex tronista e l’ex corteggiatrice oggi sono più uniti che mai. È stata la stessa Cami, diventata dopo Uomini e Donne un’affermata web influencer, a chiarire la faccenda su Instagram. Rispondendo ad alcune domande dei follower, la vivace romana ha assicurato che la storia d’amore con il giocatore di basket procede a gonfie vele da ormai quattro anni e la convivenza va avanti nel migliore dei modi. A detta di Camilla, Riccardo è proprio l’uomo giusto e nonostante la giovane età la coppia ha già affrontato la questione “figli” prendendo una decisione importante.

Le prole di Camilla Mangiapelo sulla sua relazione con Riccardo Gismondi

“Con Riccardo va tutto bene, stiamo ristrutturando casa e siamo felici”, ha dichiarato Camilla Mangiapelo su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi ricordato l’esperienza a Temptation Island – ha partecipato con Gismondi nel 2017 – che è stata assai difficile ma che neppure per un attimo ha pensato di poter troncare il rapporto con il fidanzato. Camilla, del resto, è stata fin da subito consapevole del grande sentimento che la unisce a Riccardo. E se la convivenza procede a meraviglia, per il momento Riccardo e Camilla non sono intenzionati ad allargare la famiglia. La Mangiapelo ha chiarito che sogna dei figli in futuro ma ora come ora non si sente pronta e soprattutto non vuole fare con la sua dolce metà dei passi troppo lunghi, poco consoni alla loro giovane età.

Il rapporto di Camilla Mangiapelo con Nilufar Addati e Vittoria Deganello

Oltre a parlare della sua storia d’amore con Riccardo Gismondi, Camilla Mangiapelo ha risposto pure ai fan che le hanno chiesto delle sue amicizie “famose”, in particolare quelle con le compagne di agenzia nonché ex corteggiatrici di Uomini e Donne Nilufar Addati e Vittoria Deganello. “Con Vittoria non è successo nulla, le voglio sempre un gran bene. I rapporti nel tempo possono mutare e la frequentazione non è necessariamente costante”, ha spiegato Camilla. Decisamente diverso il legame con Nilufar: “Quello che noi chiamiamo antipatia può anche essere definito con un termine più elegante: incompatibilità caratteriale di dimensioni epiche”.