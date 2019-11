Uomini e Donne oggi, Beautiful e Una Vita non vanno in onda: programmazione 1 novembre

Oggi, venerdì 1 novembre, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subisce qualche modifica. In occasione della festività di Ognissanti, le soap Beautiful e Una Vita, e il programma di Uomini e Donne non vanno in onda. Il Segreto viene trasmesso, invece, regolarmente. A prendere il posto delle due telenovele e la trasmissione condotta da Maria De Filippi è la fiction de L’Isola di Pietro 3. Precisiamo che si tratta della replica della scorsa puntata. Pertanto, alle 13.45 il pubblico di Canale 5 non può oggi assistere alle vicende legate ai protagonisti di Los Angeles. Anche i fan dei personaggi di Acacias devono attendere la giornata di sabato per poter seguire la soap. E, intanto, i telespettatori che seguono la trasmissione condotta dalla De Filippi oggi devono rinunciare ai protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Il programma tornerà in onda regolarmente dalla giornata del prossimo lunedì 4 novembre.

Canale 5 ha scelto di cambiare la programmazione della sua rete, facendo fare una breve pausa alla soap americana e a quella spagnola. Insieme alle due telenovele, anche Uomini e Donne non va in onda. Il pubblico, per l’1 novembre, ha però la possibilità di rivedere la replica della fiction L’Isola di Pietro, con Gianni Morandi. Subito dopo viene trasmessa la puntata de Il Segreto, come sempre alle ore 16.35. Dunque, non c’è alcun cambiamento riguardante i protagonisti di Puente Viejo, che anche oggi tengono compagnia al pubblico di Canale 5. Stesso discorso vale per Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso, che va in onda alle 17.15 regolarmente.

Oggi grandi cambiamenti per i telespettatori che amano seguire le vicende delle due soap e del daytime del famoso Trono, che nel corso della registrazione di ieri ha visto diversi colpi di scena e grandi svolte. Nessuna variazione, invece, è prevista su Rete 4. Infatti, Tempesta d’amore va in onda regolarmente. Stesso discorso vale per Un posto al sole e Il Paradiso delle signore.