Uomini e Donne oggi, Beatrice Valli critiche sulla maternità: lo sfogo

Beatrice Valli replica alle critiche degli haters: “C’è un’età per fare figli? Riuscite a trovare il marcio anche in cose belle come fare figli”

Manca davvero poco all’arrivo di Azzurra, seconda figlia per la coppia composta da Beatrice Valli e Marco Fantini. Come ben sappiamo per la Valli questa è la terza gravidanza (l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto Alessandro da Nicolas Bovi in età adolescenziale e Bianca dall’attuale fidanzato). Solo pochi giorni fa il falso allarme: attraverso il suo profilo Instagram, l’influencer ha informato i followers di essersi recata in ospedale per delle piccole perdite ma il personale sanitario ha spiegato alla coppia che il sacco è ancora integro, per cui bisognava ancora attendere per l’arrivo della piccola Azzurra. Nel frattempo, qualche ora fa, Beatrice si è lasciata andare ad un lungo sfogo attraverso numerose storie di Instagram con le quali ha voluto replicare ai tanti messaggi degli haters: l’ex corteggiatrice ha lamentato il fatto di ricevere critiche per avere avuto tre figli nonostante i suoi 25 anni. Con estrema eleganza e maturità, la replica della Valli non si è fatta attendere.

Lo sfogo sui social: “Anche se avessi avuto 20 anni con tre figli, cosa vi importa?”

“Purtroppo negli ultimi due o tre giorni ne ho letto diversi messaggi sotto a pagine e diversi articoli, mi sembra davvero assurdo che nel 2020 ci siano ancora persone che criticano attraverso i social. La cosa che mi da più fastidio è che criticano e riescono a trovare del marcio su cose belle, positive, come fare figli. Ci sono donne, e parlo in generale, in tutto il mondo, che maltrattano bambini, ci sono genitori che li abbandonano, c’è gente che davvero non rispetta la famiglia, i bambini, i valori… e venite a criticare me che a 25 anni, ma anche se ne avessi avuti 20 e avessi avuto tre figli, cosa vi importa? Credo di essermi costruita una famiglia stabile, solida, con dei principi e dei valori. Non capisco quindi come possiate trovare qualcosa di cattivo su questa cosa positiva”, ha dichiarato poco fa l’ex corteggiatrice che poi ha aggiunto: “Soprattutto di una famiglia allargata che non è semplice riunire con stabilità. La gente non vede l’ora di denigrare e sminuire le persone. Pensavo che gli haters, in questa quarantena si fossero abbandonati un pochino a se stessi… ognuno dovrebbe farsi i cavoli suoi”.

Beatrice racconta le difficoltà vissute in adolescenza con l’arrivo del primo figlio

“Ma poi scusate, c’è un’età per fare figli? Nella vita può accadere di tutto quando si è giovani, l’importante è prendersi le proprie responsabilità. Io da persona matura, anche se avevo 17 anni mi sono responsabilizzata, mi sono presa il mio pacchetto completo, ho capito ciò che mi stava accadendo e mi sono rimboccata le maniche facendo quel che fanno tutte le mamme di tutte le età. Ovviamente avere un figlio a 17 anni non è una cosa normale, però se nella vita certe cose capitano è giusto responsabilizzarsi. Il giorno stesso che è nato mio figlio Alessandro è come se fossi sempre stata pronta ad avere un figlio così giovane… non mi sono mai fatta problemi e neanche ora che mi state scrivendo tali messaggi”, ha quindi concluso.