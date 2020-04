UeD Beatrice Valli dopo la visita imprevista: “Ecco quando partorirò”

UeD Beatrice Valli spunta nella notte dopo la visita imprevista in ospedale: “Pensavo si fosse rotto il sacco. Ecco quando partorirò”

Falso allarme per Beatrice Valli: ieri, non sentendosi bene e avendo avuto delle piccole perdite, si è recata in ospedale. Lei e il compagno Marco Fantini hanno creduto di ‘esserci’, che Azzurra, la nascitura, fosse pronta per venire alla luce. E invece si dovrà attendere ancora qualche giorno. A farlo sapere è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne che nella notte, dopo essere rincasata, ha spiegato cosa è accaduto. Ricordiamo che Beatrice è alla terza gravidanza (ha avuto Alessandro da Nicolas Bovi e Bianca dall’attuale fidanzato Marco Fantini) ed già entrata nel nono mese di dolce attesa. “Ci sono dentro da due settimane e sì, allatterò”, ha dichiarato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore.

Dopo giorni di nausea e contrazioni e dopo aver avuto delle piccole perdite, nella giornata di ieri la Valli è andata in ospedale. “Pensavo di avere rotto il sacco ieri sera, perché avevo delle perdite piccole”, ha spiegato nella notte sul suo profilo Instagram. “Marco era convinto che avrei partorito oggi. In realtà mi hanno confermato che il sacco non si è rotto e che però siamo a buon punto”. Beatrice ha quindi aggiunto: “Ci rivedremo (in ospedale per il parto, ndr) entro una settimana. Io spero prima”. Intanto Fantini ha avuto una bella notizia. “Potrà entrare in sala parto a quasi fine travaglio. Era tutto carico oggi, carichissimo, peccato che ci abbiano mandato a casa”, ha concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

UeD Marco Fantini: “Non vedo l’ora che nasca Azzurra”

“Non potete capire l’ansia, ma una bella notizia me l’hanno data”, ha commentato ieri Marco Fantini. “Potrò entrare durante il parto – proseguiva l’ex tronista – sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l’ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l’ora”,