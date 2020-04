Beatrice Valli in ospedale: “Non sto per niente bene”, Marco spiega

Beatrice Valli vicinissima al parto, oggi in ospedale ma è un falso allarme: le ultime news

Beatrice Valli è in ospedale ma è stato solo un falso allarme. L’influencer, che diventerà mamma per la terza volta, da qualche ora, anzi da qualche giorno, scriveva tra le sue stories di Instagram di sentirsi molto stanca e spesso non in formissima. Queste sensazioni oggi si sono accentuate ancor di più, tanto che ha deciso di andare in ospedale per un controllo ed essere sicura che tutto stesse andando bene. Possiamo subito dire che non ci sono problemi per la gravidanza, almeno Marco e Beatrice non hanno fatto riferimento ad alcun problema. Cosa sta succedendo, allora? Pare che la bimba abbia fretta di venire al mondo. Beatrice è comunque vicina al parto, la data di scadenza, aveva fatto sapere, è intorno al 10 maggio.

Beatrice Valli parto, oggi in ospedale per un controllo: “Tornerò preso mi sa”

Ma forse non arriverà a quel giorno, come ha fatto sapere Marco Fantini poco fa su Instagram. Beatrice ha postato una foto dall’ospedale durante un tracciato e ha scritto: “Piccolo controllo, oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare… Non manca tanto ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa”. Nel frattempo, Marco dall’esterno dell’ospedale ha fatto sapere: “Pensavamo fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra, ma ci ha fatto uno scherzetto”. Poi ha spiegato meglio cosa sta succedendo oggi: “Non potete capire l’ansia, ma una bella notizia me l’hanno data. Potrò entrare durante il parto, sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l’ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l’ora”.

Marco e Beatrice, il falso allarme oggi: la piccola Azzurra nascerà prima della scadenza?

Anche Azzurra non vede l’ora di venire al mondo, a quanto pare, e potrà conoscere subito anche papà Marco. Una bella notizia anche per tutti noi, perché vuol dire che la situazione negli ospedali è decisamente migliorata rispetto a qualche settimana fa. Marco potrà assistere al parto, ma fino a pochi giorni fa ciò non era possibile. Pensiamo per esempio anche a Costanza Caracciolo che ha partorito senza Bobo accanto.