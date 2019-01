UeD oggi: Antonio Moriconi sotto accusa: inaspettate parole per Teresa

Uomini e Donne oggi, Antonio Moriconi accusato dal pubblico: le parole speciali per Teresa

Antonio Moriconi, dopo la registrazione di ieri del Trono Classico di Uomini e Donne, è stato criticato da qualche utente su Instagram. Scendendo nel dettaglio, il corteggiatore viene incitato a lasciarsi andare con Teresa Langella. Nonostante la tronista abbia esplicitamente cercato il bacio, Antonio anche questa volta ha scelto di restare nella sua posizione. In studio ha, infatti, ribadito che bacerà Teresa solo se sarà la sua scelta. Il corteggiatore le ha dato qualche bacio a stampo e in puntata ha rivelato che se dovesse baciarla gli darebbe poi fastidio vederla scambiarsi un bacio con un altro. Ma, ancora una volta, il pubblico appare insoddisfatto di fronte all’atteggiamento di Moriconi. I fan vorrebbero vederlo finalmente lasciarsi andare, in quanto convinti che Teresa sia una ragazza molto passionale. Antonio risponde nuovamente alle accuse, attraverso un commento sui social, parlando di morale, ma anche di amore! Ebbene sembra proprio che Moriconi si sia preso una bella cotta per la Langella.

“In amore certi impulsi non si controllano. Ma non vedi che lei è una ragazza focosa? Prenditela e baciala”, scrive un utente sotto una foto condivisa da Antonio. Quest’ultimo risponde abbastanza infastidito: “Penso di avere una morale abbastanza forte da sapere cosa sia giusto fare e cosa no. In amore certi impulsi non si controllano, ma per amore sì”. Questa sua ultima affermazione fa pensare, visto che Antonio parla di “amore“. Che sia nato un sentimento molto forte da parte di Moriconi? Il pubblico che continua a sostenere il corteggiatore, intanto, teme che possa arrivare per lui una delusione molto importante. Infatti, sono in tanti ormai i telespettatori convinti che Teresa sia più propensa a scegliere Andrea Dal Corso! “Fortunatamente non siamo solo animali e possiamo scegliere cosa fare e cosa no. [… ] Vi prego di non continuare a ripetere cose a caso”, afferma infine Antonio.

Antonio sin dall’inizio è riuscito a colpire l’interesse di Teresa, ma questo potrebbe non bastare. Per tale motivo, molti suoi fan lo spronano a lasciarsi andare, soprattutto dopo l’ultima registrazione del Trono Classico. Eppure il corteggiatore sembra voler restare nella sua posizione, proprio per evitare di restare profondamente deluso. Ma ormai pare che Moriconi sia particolarmente preso da Teresa, tanto che ora parla anche di amore!