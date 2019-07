Uomini e Donne oggi: Antonio Moriconi, flirt con Valeria? Le parole di lui

Uomini e Donne oggi, Antonio Moriconi smentisce il flirt con Valeria Bigella

Antonio Moriconi ha un flirt con Valeria Bigella? A rispondere ora è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Dopo la fine dell’esperienza al Trono Classico, dove ha ricevuto il rifiuto di Teresa Langella, c’è chi lo vorrebbe già vedere a fianco di un’altra donna. Non solo, moltissimi fan vorrebbero addirittura vederlo salire sul trono. Al momento, sembra più possibile il ruolo da tronista che una storia d’amore nella vita di Antonio. Infatti, nel corso di un’intervista su Uomini e Donne Magazine, smentisce di avere un flirt con la Bigella. Si tratta di una notizia che è uscita fuori in queste ultime settimane. I fan hanno notato la vicinanza tra i due a Capri, dove però si sarebbero incontrati casualmente. A detta del Moriconi non ci sarebbe alcun mistero da risolvere, né alcuna relazione da nascondere. Lo stesso Antonio conferma di essere, attualmente, single. Non nega, però, di aver intrattenuto qualche frequentazione.

“È una notizia che smentisco: io e Valeria siamo solo due semplici conoscenti. Ci siamo incontrati casualmente a Capri per la prima volte, mentre io ero con Andrea Melchiorre”, spiega Antonio al settimanale. Il Moriconi racconta di essersi incrociato con Valeria, che si trovava sul posto per alcuni scatti della sua nuova linea di costumi, in modo del tutto casuale. Qualche foto aveva portato i fan a ipotizzare che fosse nata una storia d’amore, ma non è così. Dopo la smentita di Valeria, ora arriva anche quella del Moriconi, che si dichiara single. “A oggi, come raccontavo qualche settimana fa, sono ancora single. Non posso negare di aver frequentato alcune ragazze, ma nessuna di queste conoscenze è decollata”, continua l’ex corteggiatore di Teresa.

Oggi Uomini e Donne, Antonio Moriconi: diverse frequentazioni che non sono decollate

“Nessun grande mistero da risolvere”, conclude l’ex corteggiatore. Antonio è attualmente single, ma non nega di aver frequentato alcune ragazze dopo il suo percorso con la Langella. Nessuna di loro fa parte del mondo della televisione e l’ultima frequentazione risale a un mese fa. Al momento, l’ex corteggiatore è concentrato a mettere in ordine le sue idee, per riuscire a realizzare “qualche nuovo progetto a settembre”.