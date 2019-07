Uomini e Donne Antonio Moriconi e Valeria insieme? Parla la Bigella

Uomini e Donne Antonio Moriconi e Valeria fanno coppia? La Bigella rompe il silenzio

Valeria Bigella e Antonio Moriconi stanno insieme. Questo il gossip che è circolato nelle ultime ore. C’è chi ha scommesso che l’ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne e l’ex concorrente di Temptation Island fanno coppia. Appena uscito lo spiffero i due non hanno commentato. Ora, a distanza di un paio di giorni dal sussurro la Bigella ha rotto il silenzio raccontando come stanno realmente le cose. Nessuna storia con Antonio. Non solo: nessuna storia proprio. La ragazza ha smentito il vociferare sul suo conto attraverso una serie di Instagram Stories in cui ha dichiarato che nel caso in cui ci fossero news sulla sua vita privata sarebbe la prima a farle sapere ai propri follower.

“Mi vengono attribuiti amori e flirt una volta a settimana. Dopo mesi e mesi di queste insinuazioni mi sono un po’ rotta e quindi oggi sono qui a dire la mia” ha esordito la Bigella tra le sue Stories Instagram. “Non c’è nessuna storia con nessuno, nessun amore in corso – ha aggiunto- Sono una ragazza abbastanza di cuore e di sentimenti, e quando eventualmente ci sarà l’amore della mia vita sarò felicissima di dirlo al mondo perché sono fatta così.” Valeria infine ha chiosato: “Quindi, un po’ meno. Sono sempre stata zitta, non parlo quasi mai perché non mi va. Ora però basta.” Dunque nessuna love story in corso con Antonio Moriconi. L’ex corteggiatore nel frattempo continua a essere considerato uno dei nomi caldi per il prossimo trono di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi prossimo tronista? Il gossip

Settembre non è così lontano e infatti è già iniziato il toto nomi sui troni della prossima stagione di Uomini e Donne. Antonio Moriconi è un nome che circola spesso. E non a caso. Il giovane si è fatto apprezzare dal pubblico durante il percorso di Teresa Langella e una buona fetta di telespettatori vorrebbe vederlo sul celebre scranno rosso. Lui stesso, di recente, ha fatto sapere che non rifiuterebbe un eventuale invito da parte del programma. Per il momento non c’è nulla di certo, ma i presupposti per ritrovarlo in trasmissione ci sono tutti.