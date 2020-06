Uomini e Donne oggi: Anna Munafò è diventata mamma

Fiocco azzurro per Anna Munafò. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata mamma, come ha annunciato la diretta interessata su Instagram. Oggi, domenica 21 giugno 2020, è nato il primogenito dell’ex modella siciliana. Al piccolo è stato dato il nome di Michael. Il bambino è frutto del grande amore tra Anna e il marito Giuseppe. La coppia è convolata a nozze lo scorso dicembre, dopo aver scoperto dell’arrivo di un erede ad ottobre. Un amore che si è subito rivelato speciale e importante, tanto che la Munafò ha prontamente deciso di allargare la famiglia. Giuseppe, chiamato affettuosamente Peppe, non fa parte del mondo dello spettacolo. Mondo che, tra l’altro, Anna ha abbandonato da qualche tempo per dedicarsi ad una vita più semplice e ordinaria.

La prima foto di Anna Munafò e del suo piccolo Michael

Sul suo account Instagram Anna Munafò ha condiviso la prima foto del suo bambino, Michael. Nello scatto – che potete ammirare più in basso – è presente pure papà Giuseppe, che sorride gioiosamente. Il post ha subito ottenuto numerosi like e commenti. Del resto la Munafò resta una delle troniste più amate di Uomini e Donne anche se il suo percorso non è stato dei più facili. Anna ha preferito Emanuele Trimarchi a Marco Fantini (poi diventato a sua volta tronista) ma la relazione è durata pochissimo. Da allora l’ex modella si è progressivamente allontanata dal mondo delle televisione e ha dato la priorità alla famiglia e agli affetti più stabili. Dopo alcune liaison finite male l’incontro con Peppe, che ha decisamente cambiato la vita di Anna. La passione tra i due è scoppiata nell’estate 2019, complice una vacanza in Grecia con amici in comune.

Cosa fa oggi Anna Munafò: nuova vita dopo Uomini e Donne

Dopo aver detto addio al mondo della televisione, Anna Munafò ha deciso di aprire un negozio di arredamento in Sicilia, dove vive con il marito Giuseppe. Proprio per dedicarsi ai lavori del nuovo locale Anna e Peppe hanno rinviato la luna di miele.