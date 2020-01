Anna Munafò costretta a rinunciare alla luna di miele dopo le nozze

Anna Munafò dopo il matrimonio con Giuseppe: i progetti, la nuova vita e la luna di miele mancata dell’ex tronista di Uomini e Donne

Anna Munafò ha sposato il suo Giuseppe meno di un mese fa. Un periodo speciale per l’ex tronista di Uomini e Donne, che sembra aver finalmente trovato la sua anima gemella. All’interno del programma ha appassionato tutti con la sua storia d’amore con Emanuele Trimarchi, con cui però la relazione è durata molto poco. Quei tempi per Anna sono ben lontani e da allora sono successe tante cose. A rivelarlo è la stessa Munafò in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Nel giro di pochissimo tempo si è innamorata ed è convolata a nozze. Si sono conosciuti a Milazzo, quando erano ancora piccoli. Tra loro non c’è mai stata alcuna frequentazione, addirittura non si erano mai parlati. Hanno realmente fatto conoscenza questa estate e in pochissimo tempo hanno scelto di fare un viaggio insieme. Ed è proprio in Grecia che è scoppiata la scintilla, precisamente quando è arrivato il loro primo bacio. Anna ancora ricorda l’emozione che ha provato in quel momento e da lì non si sono più separati.

Anna Munafò, niente luna di miele: l’ex tronista spiega il motivo

“Non unica, ma rara, folle, ma pensa che noia una vita monotona”, così Anna Munafò descrive la sua storia d’amore con il marito Giuseppe. L’ex tronista di Uomini e Donne ammette che entrambi sono felici: “La nostra storia é perfetta perché ci ha sorpresi, spiazzati e stravolti rendendoci piú felici di prima”. Dopo il matrimonio, sono andati a vivere in quella che un tempo era casa sua. Adesso Anna la definisce “casa nostra”. Niente luna di miele, però, per i due neo sposini. Il motivo? Sono stati costretti a rimandare il loro viaggio di nozze poiché la Munafò sta aprendo il suo nuovo negozio di arredamento. Dopo aver completato questo progetto, Anna spera di poter trascorrere la sua luna di miele in un posto caldo. Potrebbe, però, non essere fattibile, visto che una volta che sarà aperto il negozio lei dovrà lavorarci. Ma per la Munafò, la speranza è l’ultima a morire!

Anna Munafò dopo UeD trova l’amore con Giuseppe: il desiderio sui figli

Anna e Giuseppe, dopo il matrimonio, hanno un sogno: “Creare una squadra di calcio: non con dei giocatori, ma con dei bimbi”. La Munafò spera di poter riuscire a realizzare questo desiderio, ma al momento non fa alcun annuncio. Infatti, quando le viene chiesto qualcosa in più risponde: “Sulla cicogna sono un po’ tabù, chissà…”. Dunque, i fan dovranno ancora attendere prima di avere delle notizie sul futuro da mamma di Anna Munafò.