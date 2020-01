Anna Munafò si è sposata a sorpresa: fine anno col botto per l’ex tronista di UeD

Uomini e Donne, Anna Munafò si è sposata con Giuseppe

Se eravate suoi fan tenetevi forte, ammesso che non lo sappiate già (sebbene la notizia sia freschissima): Anna Munafò si è sposata. No, non parliamo di una delle tante troniste che sono passate per Uomini e Donne senza lasciarvi traccia ma di una delle protagoniste per eccellenza del Trono Classico. E non siamo esagerati: confrontato ai troni che stiamo vedendo in questa stagione, quello di Anna è oro colato. Adesso comunque l’ex tronista, che ha abbandonato il mondo dello spettacolo da un po’ di tempo, senza però rinunciare ai social network, si è decisa e ha sposato Giuseppe, che non appartiene alla televisione e sembra non avere velleità di questo genere.

Anna Munafò matrimonio: sorpresa di fine anno dall’ex tronista di Uomini e Donne

Il matrimonio è arrivato a sorpresa anche per noi esperti di gossip: Anna infatti ha pubblicato una foto su Instagram con cui ha fatto capire tutto, commentandola con “Buon principio a noi”. Viso dolce, sorriso luminoso e occhi sognati: è questa la Munafò che vediamo nello scatto e che ci ha fatto capire che si è coronato un grande sogno. Su Giuseppe non chiedeteci nulla: essendo lei molto riservata ed essendo lui tutt’altro che sovraesposto non abbiamo alcuna informazione sul suo conto. Ma forse è meglio così: è bello vedere che l’amore nasce anche lontano dalla Tv per chi ci ha passato invece parecchi anni.

UeD, il percorso televisivo di Anna Munafò

Facciamo chiaramente riferimento al percorso di Anna: la Munafò infatti ha partecipato prima a Miss Italia arrivando seconda; poi è diventata tronista ed è stata corteggiata da Marco Fantini ed Emanuele Trimarchi, ha scelto quest’ultimo e si è lasciata dopo poco tempo; infine poche partecipazioni televisive e la decisione palese di non puntare più sul mondo dello spettacolo. Ora l’amore e le grandi emozioni. Oltre che gli auguri da noi di Gossipetv di una vita felice e ricca di soddisfazioni!