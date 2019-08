Uomini e Donne oggi, Andrea fa sul serio: la promessa d’amore a Teresa

Uomini e Donne oggi: la promessa di Andrea Dal Corso per Teresa Langella

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Da quando l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno lasciato Uomini e Donne la relazione ha decisamente spiccato il volo. La cantante e l’imprenditore fanno dei progetti importanti di vita, come la convivenza e una famiglia. E in un’intervista concessa al settimanale Di Più l’ex tentatore di Temptation Island si è lasciato andare ad una promessa decisamente importante per la sua fidanzata. Una promessa che prova il grande amore che Andrea prova per Teresa e che mette in mostra la loro grande complicità e sintonia.

Cosa ha detto Andrea Dal Corso su Teresa Langella

“Da quando ho incontrato Teresa mi sento sereno e appagato. È come se lei avesse colmato un vuoto che avevo dentro. Quando in tv l’ho rifiutata forse ho avuto paura di essere finalmente e pienamente felice. Ma una cosa è certa: ora non me la lascerò più scappare“, ha confidato Andrea Dal Corso. Dunque una vera e propria promessa d’amore: l’ex modello veneto fa sul serio con la Langella e farà il possibile per fare durare questo rapporto. Non a caso Andrea si è impegnato a fondo per riconquistare Teresa. Quest’ultima, dopo il no alla scelta al Trono Classico, è rimasta parecchio delusa da Andrea. Ma con sacrificio, determinazione e tanti gesti Dal Corso ha completamente ribaltato la situazione.

Teresa e Andrea sempre più innamorati dopo Uomini e Donne

“Con Teresa accanto ho finalmente trovato la stabilità, la serenità, e mi piace fare progetti, immaginare noi due fra qualche anno attorniati dai nostri figli. Sì, stiamo già progettando un futuro insieme e, visto che lei è della provincia di Napoli e io sono di Venezia, stiamo già pensando alla convivenza, probabilmente dalle mie parti, dove mando avanti il mio lavoro da imprenditore”, ha spiegato Andrea Dal Corso, che in passato ha rifiutato il ruolo di tronista a Uomini e Donne.