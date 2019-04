Uomini e Donne oggi: Andrea e Ivan, nuova lite in studio: “Calcolatore”

Uomini e Donne oggi, nuova lite tra Andrea Zelletta e Ivan Gonzalez nella nuova puntata del programma di Maria De Filippi

Torna oggi una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Cosa accadrà oggi? Secondo le anticipazioni che ci arrivano direttamente dalle registrazioni e i video consueti di Witty tv, al centro della puntata di oggi ci sarà il tronista pugliese Andrea Zelletta. Ancora una volta, Andrea si troverà contro le sue corteggiatrici, in particolare Natalia. La ragazza infatti non reagirà bene alle immagini che vedrà in studio, soprattutto per l’esterna con Muriel. Zelletta, diventato uno dei tronisti più amati e seguiti di questa edizione, si trova in grande difficoltà, sempre più diviso tra Klaudia, Muriel e Natalia, l’ex corteggiatrice dello spagnolo Ivan Gonzalez. Ma cosa avrà visto mai Natalia per reagire in un modo così forte ed uscire nuovamente dallo studio?

UeD, Natalia e Andrea: cosa succederà tra i due?

Una frequentazione che era iniziata nel migliore dei modi quella tra Natalia e Andrea. La giovane era tra le corteggiatrici di Ivan e con lui ha anche vissuto l’esperienza della Villa. Successivamente, però, ha deciso di corteggiare il bel tarantino che l’ha accolta a braccia aperte. Natalia però sarà protagonista di un accesso scontro con la rivale Muriel, che sembrerà sempre più vicino al tronista. Natalia non solo si limita ad un botta e risposta con Muriel, ma abbandonerà lo studio quando vedrà da parte di Andrea un certo distaccamento: “Inizio a giocare anche io“, ha affermato la giovane, accusandolo di baciare ogni sua corteggiatrice. Stessa accusa che viene mossa anche da Klaudia. Nella scorsa puntata, infatti, abbiamo visto tre esterne che sono terminate con intensi baci con tutte e tre le corteggiatrici. Baci che ci saranno anche nella puntata di oggi.

Andrea e Ivan: ennesima lite in studio

Ospiti nella puntata di oggi anche Ivan e la sua fidanzata, Sonia. I due stanno vivendo un vero sogno come spesso affermato anche in altre occasioni e come si evince dai social dei due. Lo spagnolo e Andrea però litigheranno anche in questa occasione. Sarà proprio Ivan ad accusarlo di essere una “persona calcolatrice“. L’antipatia tra i due continua e scopriremo oggi cosa si diranno nello specifico.