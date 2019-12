Uomini e Donne oggi: Giovanna siede sul Trono, una coppia torna in studio

Uomini e Donne oggi, Giovanna Abate siede sul Trono e Giulio Raselli prende il posto di corteggiatore

Oggi a Uomini e Donne vedremo in onda la continuazione della puntata del Trono Classico. Abbiamo lasciato Giovanna Abate discutere animatamente con Giulio Raselli. La maggior parte dei presenti in studio danno ragione alla corteggiatrice, che si sente sempre di più messa da parte. Oggi Maria De Filippi fa entrare, come ospiti, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Quest’ultima si dirige subito verso Giovanna per abbracciarla e le confessa che va pazza per lei. L’ex corteggiatrice ammette di appoggiare la Abate, poiché la vede più tosta e con più attributi. Non solo, avendo conosciuto Giulio lo scorso anno, si dice convinta che lui sia interessato molto a Giovanna. A questo punto, però, la Abate è certa che il Raselli non sia interessato a nessuna. A detta della corteggiatrice, quando c’è un sentimento le emozioni si vedono, esattamente come è accaduto in quello stesso studio tra Andrea e Natalia. Giulio ovviamente nega, ma tutti oggi sembrano andargli contro. In particolare, Lorenzo dà qualche consiglio a Giovanna, mentre Gianni e Jack si scagliano direttamente contro il tronista.

La Abate insiste nel voler lasciare il programma e rivela che, qualora venisse scelta, il suo sarò un no. La corteggiatrice fa notare, inoltre, che è rimasta un trono vuoto, dopo l’uscita di Veronica Burchielli con Alessandro Zarino. Maria approfitta di questa sua battuta e le chiede se vuole provare a sedersi su quella poltrona rossa. A questo punto, Giovanna siede sul Trono e, a sua volta, Giulio si sposta sulla sedia dei corteggiatori. Per il resto della puntata restano così. Dopo ciò, si passa al percorso di Carlo, il quale ha portato in esterna Jessica, Cecilia e Chiara. Con la prima ammette di provare solo un’attrazione fisica, mentre con la Zagarrigo si nota molta complicità.

Oggi Uomini e Donne: Carlo continua il suo percorso con Jessica, Cecilia e Chiara

Con Chiara, Carlo sembra quasi arrivare al bacio. Ma il tronista ci tiene a specificare che con Cecilia si sente sé stesso al 100%, mentre con Chiara tira fuori il suo lato protettivo. Nel frattempo, Maria continua a stuzzicare Giulio, che ammette di trovare Giovanna a suo agio sul Trono. La Abate, alla fine, precisa che non riuscirebbe mai a dire di no qualora fosse lei la scelta del Raselli.