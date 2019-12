Uomini e Donne, intervista Alessandro e Veronica: paure e progetti futuri

Uomini e Donne, Alessandro e Veronica insieme dopo la puntata parlano del loro percorso e della scelta

La storia di Alessandro e Veronica a Uomini e Donne è stata molto complessa sin dall’inizio. Prima lui da tronista l’ha scelta inaspettatamente e in un momento molto critico della loro conoscenza, tanto che lei gli ha risposto di no. Poi lei è arrivata sul trono e lì, tra critiche e litigi con Tina, ha cercato di voltare pagina. Ma il pensiero continuava ad andare su Alessandro, tanto che lei lo ha messo subito in chiaro. Alla fine c’è stato il confronto tra i due a casa di lui a Napoli. Arriviamo all’ultima puntata, quando Zarino si è presentato in studio per tendere una mano verso la sua Veronica, che alla fine ha deciso di lasciare il trono per uscire insieme a lui. In un’intervista esclusiva a Witty.tv, la neo coppia ha raccontato le sensazioni vissute prima della puntata e cosa succederà nel prossimo futuro.

“Tanta paura”: Alessandro Zarino nei momenti prima della puntata



L’ex tronista di Uomini e Donne non l’ha vissuta benissimo: “La mia giornata è iniziata un po’ male, stavo stressatissimo, sono stato in ansia per tanto tempo”. Tutto però per rivedere quella che era la sua scelta: “Ero contento di rivederla, di capire guardandola negli occhi cosa provava. Ho capito che qualcosa nel mio cuore c’era”. La paura di una delusione rimane sempre: “Cosa c’è nel tuo cuore me lo dimostrerai”, dice rivolgendosi alla sua nuova fidanzata. “Non è facile iniziare da capo”.

“Forse doveva andare così”: Veronica esce da Uomini e Donne con il suo Alessandro

Lei sembra essere più positiva anche se la sua giornata è iniziata allo stesso modo: “Ero tesissima, preoccupatissima”. La paura di non rivedere Alessandro non le dava tregua: “Mi chiedevo c’è o non c’è. La paura era tanta”. Nonostante tutto, però, Veronica è felice della sua scelta e di come sono andate le cose: “Esistono diversi percorsi. Il nostro doveva andare così”.

Alessandro e Veronica dopo Uomini e Donne

Quali sono i piani della nuova coppia che si è formata nello studio di Canale 5? Ovviamente è presto per parlarne, ma i due già stanno programmando come organizzare le vacanze: “Magari è il primo Natale che non passo da sola. Magari lo passiamo insieme a casa Zarino”, ha rivelato l’ex tronista.