Uomini e Donne, nuovi tronisti: ecco i 6 nomi caldi (più che noti)

Tempo di scelte e selezioni dei cast in vista della prossima stagione televisiva. Uomini e Donne, forte come al solito dei grandi ascolti ottenuti (tanto per cambiare anche nella scorsa edizione è stato leader di fascia incontrastato), tornerà in onda a settembre. Maria De Filippi e il suo staff sono al lavoro per ‘sistemare’ il parterre di tronisti e corteggiatori che animeranno il dating show nel 2024/2025. Si continuerà a puntare sulla fortunata formula mix, dunque le puntate si srotoleranno sia con le storie del Trono Classico sia con quelle dell’Over. Inoltre, come avviene da sempre, ci sarà l’inserimento di nuovi volti mescolati a personaggi che già hanno legato il loro percorso con il programma.

Di recente sono circolate diverse indiscrezioni su testate e siti specializzati in riferimento a chi potrebbe essere richiamato in trasmissione o chi, già noto, potrebbe essere arruolato. Una suggestione alquanto interessante riguarda Massimiliano Varrese. L’attore, protagonista discusso dell’ultima edizione del Grande Fratello, si è autocandidato a ricoprire il ruolo di tronista. “In questa fase seconda della mia vita artistica – ha dichiarato a Turchesando – perché non fare le cose al contrario? Perché non prendere tutto con più leggerezza? Mi ci vedete sul trono? Uno si può anche divertire senza prendersi troppo sul serio”. Chissà se Maria De Filippi ha rizzato le orecchie e sta davvero valutando l’autocandidatura di Varrese.

Altro nome orbitante attorno al GF finito tra i papabili futuri tronisti è quello di Edoardo Sanson, l’ex fidanzato di Anita Olivieri. A riportare la voce è stato il sito Mondotv24. Sanson, che non fa parte del mondo dello spettacolo, è stato un protagonista indiretto del Grande Fratello proprio per la lunga love story avuta con Anita Olivieri, terminata durante la messa in onda del reality.

Tra i nomi caldi c’è anche quello di Marco Antonio Alessio che si è lasciato con Emanuela Malavisi. Non si esclude nemmeno un ritorno di Ida Platano. Inoltre c’è chi sussurra che un Trono potrebbe essere anche affidato al suo ex corteggiatore Mario Cusitore. Altra suggestione riguardante una vecchia conoscenza del programma è quella che conduce a Sossio Aruta, che ha visto naufragare nei mesi scori la storia con Ursula Bennardo. Il calciatore ha lasciato intendere che, se dovesse arrivare una chiamata da parte della redazione, non escluderebbe un suo clamoroso ritorno in quei di UeD. Un’altra indiscrezione concerne l’ex corteggiatrice Marika Abbonato.

Di recente, come tra l’altro capita ogni estate, si è parlato di un possibile approdo sul Trono di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Solo fake news: i due torneranno nel dating show in qualità di opinionisti.