Uomini e Donne, nuove puntate: testimonianza inedita, Giovanna riparte

Anticipazioni Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: le storie sul commento di Giovanna Abate alle nuove puntate

Prima delle nuove puntate di Uomini e Donne Raffaella Mennoia ha parlato in varie occasioni della formula del programma di Canale 5, e pur non essendosi sbottonata molto al riguardo ha pubblicato storie piuttosto interessanti; nell’ultima ad esempio si è soffermata di nuovo sull’opinione di Giovanna Abate, il cui trono ordinario è stato interrotto e che è stata scelta fra tutti per dare il via al nuovo format: qualche giorno fa la tronista si è detta emozionata e consapevole del fatto che “l’approccio fisico e la parte fisica aiutino, però ti può anche falsare la realtà”. E poi ancora: “La speranza è l’ultima a morire ma nascerà l’amore, non morirà niente qui”. Grandi aspettative insomma da parte della Abate che Raffaella ha voluto sottolineare di nuovo aggiungendo in seguito un’importante testimonianza di una follower.

Uomini e Donne, la testimonianza su amore e scrittura pubblicata da Raffaella Mennoia

“Ciao Raffaella – questo il messaggio di una donna che Raffaella ha commentato con “Fi…o” e postato su Instagram tra le sue storie – io ho conosciuto mio marito tramite la scrittura… avevo 19 anni e dalla scrittura ho subito capito che lui sarebbe stato l’amore della mia vita. Dopo un po’ abbiamo deciso di incontrarci e da quel giorno non ci siamo più lasciati… Dopo 4 anni da quell’incontro mi ha chiesto di sposarlo e adesso sono cinque anni che siamo marito e moglie… Volevo raccontarti la mia esperienza per darvi un in bocca al lupo per questa vostra nuova avventura e che tramite la scrittura può succedere veramente di tutto”. Quanto scritto è senz’altro di buon auspicio per i partecipanti che si troveranno dinanzi a una situazione del tutto diversa; certo, riesce difficile pensare di potersi innamorare solo così, anche perché gli inganni sono dietro l’angolo, ma questa storia mostra che anche l’impossibile può accadere.

Le ultime news su Uomini e Donne: cosa succede agli altri tronisti

Vi ricordiamo che al momento le troniste sono solo due, Gemma Galgani e Giovanna, ma che se la formula dovesse andar bene non è da escludere che continuerà anche con gli altri tre tronisti, Daniele Dal Moro, Sara Shaimi e Carlo Pietropoli: trovate qui le ultime anticipazioni al riguardo.