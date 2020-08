Uomini e Donne, Nunzio parla di Eleonora Rocchini: silenzio rotto

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini, e Nunzio Moccia sono finiti ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento del gossip nostrano. Una storia intricata la loro. Lei è stata la scelta di Oscar Branzani al Trono Classico. Dopo una love story i due si sono lasciati e riappacificati. Del riavvicinamento tra l’ex corteggiatrice ed il tronista ne aveva parlato qualche giorno fa la sorella di Oscar, Dalila (a sua volta ex compagna di Nunzio). Un ritorno il loro che è durato molto poco. La Rocchini infatti sembra sia tornata tra le braccia di Moccia. A confermare le indiscrezioni che si susseguono sui due, ci sarebbero anche degli indizi social. Molti utenti infatti non hanno potuto non notare il fatto che gli ultimi post pubblicati sui profili ufficiali di Moccia, confermerebbero il ritorno di fiamma con la toscana. Al post della Rocchini dove la si vede ritratta con indosso una camicia, fanno capolino le parole di commento di Nunzio.

Nunzio Moccia e Eleonora Rocchini: ritorno di fiamma

“Quella camicia la conosco” ha scritto Moccia. Parole che lascerebbero pensare quindi ad una frequentazione tra i due. Ma non è tutto. Tra gli ultimi post pubblicati da Nunzio, ce ne è uno in cui lo si vede felice in vacanza con un gruppo di amici. Tra loro, c’è anche Eleonora. Immagini poi ripostate anche dalla Rocchini sulle sue stories su Instagram. Ciò che ha infiammato però i fan della Rocchini e di Moccia, sono le ultime parole scritte dal giovane sul noto social network di condivisioni d’immagini.

Le parole di Nunzio su Instagram

“Non ho mai seguito delle regole scritte” esordisce così Nunzio nella sua stories, per poi aggiungere che la vita è troppo imprevedibile per assicurarsi di rispettarle. Poi ha proseguito scrivendo che quando era più giovane la vita gli sembrava facile, in discesa. Proprio come l’aveva pianificata. Solo successivamente si è reso conto di aver fatto un percorso diverso da quello pianificato. “Siamo persone che seguono le proprie sensazioni e vibrazioni” ha sottolineato Moccia, quindi ha concluso con una riflessione circa la facilità con cui si giudicano gli altri, quando poi ci potremmo ritrovare nella stessa condizione. Parole che hanno lasciato il dubbio nei fan che possano essere riferite al ritorno di fiamma con Eleonora.