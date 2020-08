UeD Eleonora Rocchini ‘pungente’ su Instagram: replica a Oscar, il gossip

Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘, è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram. I rumors degli ultimi giorni riportavano di un presunto riavvicinamento tra l’ex protagonista del Trono Classico e Nunzio. Di lui si sa che a sua volta è stato l’ex di Dalila Branzani, ai più nota come la sorella di Oscar. Sebbene Branzani e la Rocchini siano stati avvistati nelle scorse settimane al mare insieme, sembra non ci sia dubbio sul fatto che i due non sono tornati insieme. L’ex corteggiatrice ha smentito pubblicamente di essersi fidanzata. I più attenti hanno invece notato che Nunzio e la toscana sono tornati a seguirsi sui social. A confermare il non riavvicinamento a Eleonora, è stato proprio Oscar su Instagram.

Il post di Eleonora Rocchini

In risposta a chi gli chiedeva dove fosse finita la Rocchini, Branzani ha replicato con sarcasmo: “Ha seguito il cuore“. Dopodiché ha avuto uno sfogo molto duro, dove ha lasciato intendere di essersi sentito profondamente offeso dall’ex, usando parole pesanti (“meschina e falsa”). A queste parole fanno ora eco quelle di Eleonora che sempre sul social network Instagram ha scritto: “C’è chi parla e c’è chi invece in silenzio ti rende felice“. Pensiero breve, preciso e conciso che per molti sarebbe una chiara frecciatina all’indirizzo di Oscar Branzani. I due si sono conosciuti grazie al dating show di Canale 5 nel 2016. Per quel che riguarda la loro rottura non sono mai state rese note le cause reali che hanno fatto naufragare la storia. Ciò che si sa è che a scatenare il dissenso recente di Oscar è stata la presunta relazione segreta tra Eleonora e l’ex compagno della sorella del tronista, Nunzio.

Il riavvicinamento tra Eleonora e Nunzio

Eleonora ha più volte ribadito di non aver rubato il fidanzato a nessuno. Nei mesi scorsi la Rocchini ha chiarito come sono andate le cose, secondo la sua versione. Ancor prima che lei lasciasse Oscar, la sorella di Branzani aveva già rotto con Nunzio e aveva iniziato una nuova relazione con Cristian. Dopo la rottura con Branzani, c’è stato l’incontro casuale con Nunzio in vacanza. Lei si prese una cotta e preferì non dire nulla. I due successivamente si lasciarono. Di un loro riavvicinamento si è parlato a gennaio scorso, ma ora i rumors al riguardo sembrano farsi sempre più insistenti.