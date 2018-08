Uomini e Donne, tutte le novità di settembre: Maria pronta a rivoluzionare tutto

Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta a cambiare le regole del programma? Novità e anticipazioni sulla prossima edizione

Pare che Maria De Filippi sia pronta a riscrivere le regole di Uomini e Donne. A riportare la notizia, facendo luce su quelle che potrebbero essere le principali novità, è stato TV Sorrisi e Canzoni. Secondo il giornale, infatti, la conduttrice di Canale Cinque si trova in questo momento in vacanza e, tra un escursione e l’altra, starebbe valutando di apportare alcune modifiche al programma. Cosa cambierà, a settembre, a Uomini e Donne? Ebbene, su TV Sorrisi e Canzoni, questa volta si parla di “rivoluzioni” e nuovi arrivi.

La prima novità, in realtà, è qualcosa di cui già si è parlato in questi giorni, ovvero: “La conduttrice sembra scettica a promuovere come tronisti degli ex corteggiatori”. Il suo obiettivo, quindi, sarebbe quello di scegliere persone nuove ed estranee al mondo dello spettacolo. Un altro cambiamento a cui ha accennato il settimanale, poi, riguarda il Trono Over. Al di là delle voci sulla possibile assenza di Tina Cipollari (smentita dall’opinionista proprio recentemente), nuove dinamiche potrebbero coinvolgere due dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni, difatti, “Pare che sui ruoli della dama Gemma Galgani e del suo ex cavaliere Giorgio Manetti qualcosa sia da rivedere”.

Uomini e Donne: Lara sul trono? Il nome dell’ex protagonista di Temptation Island salta fuori di nuovo

Su TV Sorrisi e Canzoni, come accennato sopra, si è parlato anche dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne e il nome di Lara Zorzetto, ancora una volta, è saltato fuori. Il pubblico pare stia facendo sempre più pressioni per rivedere l’ex protagonista di Temptation Island sul trono a settembre. Queste richieste verranno accolte da Maria De Filippi oppure il veto sui volti già noti al pubblico del piccolo schermo coinvolgerà anche Lara? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare la conferma (o la smentita) ufficiale.