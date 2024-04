Uomini e Donne, nota ex tronista ha partorito: chi è e l’annuncio

Dolci notizie per una nota ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne. Di chi si tratta? Di Silvia Raffaele, che è diventata mamma per la seconda volta. Silvia è nota al grande pubblico per aver sceso le famose scale per Fabio Colloricchio nel 2015. Dopo non essere stata scelta dall’ex tronista, Silvia era diventata tronista, iniziando conoscenze con Fabio Ferrara e Rafael Valle. Tuttavia, la Raffaele decise successivamente di abbandonare il trono, allontanandosi dal mondo dello spettacolo. Da allora, Silvia ha cambiato completamente vita: da circa otto anni è legata all’attaccante della Feralpisalò in prestito dalla SPAL, Andrea La Mantia, dal quale ha avuto il suo primo figlio, Lorenzo, nel 2021.

Silvia Raffaele mamma per la seconda volta: il nome del bebè

Lo scorso ottobre, l’influencer ha annunciato di essere incinta per la seconda volta di un maschietto. Infine, proprio ieri, 11 aprile, Silvia ha dato alla luce il suo secondo figlio. Con un post su Instagram, l’ex tronista ha annunciato poco fa la nascita del piccolo, rivelando il suo nome: Ludovico. La Raffaele ha condiviso alcune tenere foto dall’ospedale insieme al bebè e al compagno, Andrea. Nella didascalia, ha poi descritto la gioia immensa nel diventare di nuovo mamma e alcuni dettagli del veloce parto. L’ex volto di Uomini e Donne dovrà rimanere in ospedale alcuni giorni, motivo per il quale Ludovico non ha ancora potuto conoscere il suo fratellone Lorenzo.

La mamma non vede l’ora dell’incontro tra i due amori della sua vita ed è al settimo cielo. Ecco l’annuncio pubblicato da Silvia:

11 Aprile 2024, Benvenuto al mondo piccolo Ludovico. Non ti sei fatto attendere anzi… Avevi una voglia irrefrenabile di nascere

anticipando scadenza e cesareo programmato. Hai portato tanto amore ma soprattutto mi hai fatto rivivere delle emozioni indescrivibili! Sei anche tu un batuffolo cicciottello uguale al tuo fratellino che non vede l’ora di conoscerti. Spero questi giorni in ospedale passino in fretta perché non vedo l’ora di vedervi insieme e goderci questa nuova avventura tutti e quattro insieme. La mamma e il papà ti amano già alla follia. Grazie mille a tutti per i meravigliosi messaggi ricevuti.

Il post è stato invaso da numerosi commenti di auguri di affetto da parte dei suoi seguaci e anche da alcuni volti del “mondo” di Maria De Filippi, come l’ex Temptation Island Georgette Polizzi o l’ex corteggiatrice Alessia Messina. Anche il compagno di Silvia, Andrea, ha condiviso sui social la gioia di diventare padre per la seconda volta. “Benvenuto al mondo amore di papà”, ha scritto il calciatore in una foto in cui lo si vede stringere la piccola mano del bebè. A questo punto, non resta che fare i più sentiti auguri ai genitori e a tutta la famiglia!