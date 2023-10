UeD Silvia Raffaele incinta del 2° figlio: annuncio e cosa fa oggi

Un’amata ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne è incinta per la seconda volta. Di chi si tratta? Di Silvia Raffaele, apparsa per prima volta volta nel dating show di Canale 5 nel lontano 2015. Ai tempi, Silvia aveva sceso le scale per corteggiare Fabio Colloricchio che, però, aveva finito per scegliere Nicole Mazzocato. Dopodiché, era salita sul trono, ma anche in quel percorso non riuscì a trovare l’amore. Nonostante le conoscenze iniziate con i corteggiatori Fabio Ferrara e Rafael Valle, decise infatti di abbandonare il trono.

Da allora, la Raffaele ha deciso di allontanarsi dalla televisione e, da circa otto anni, fa coppia fissa con l’attaccante della SPAL, Andrea La Mantia. Per lui, ha lasciato la sua città natale, Catanzaro, e il suo impiego in un call center, così da poter seguirlo nel mondo del calcio e dedicarsi al suo lavoro da influencer. Silvia e Andrea sono una coppia molto affiatata e nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta di un bambino di nome Lorenzo.

A distanza di circa due anni dalla nascita del piccolo, l’ex tronista ha annunciato tramite social proprio oggi, 22 ottobre, di essere di nuovo in dolce attesa. L’influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram delle foto di un’ecografia e una torta in cui rivelava, inoltre, il sesso del bambino, ovvero un altro maschietto. “Another Love. La vita ci ha regalato un altro amore! L’amore si moltiplica e la famiglia si allarga. Loló Fratello Maggiore.. Non vedo l’ora di vedervi insieme, sarà indubbiamente un’emozione immensa. It’s a…Boy”, ha scritto come didascalia.

Inoltre, Silvia ha pubblicato anche un reel su Instagram, nel quale si può vedere il momento in cui, tagliando la torta, è stato rivelato il sesso del bebè. Il post è stato subito invaso da moltissimi likes e commenti di congratulazioni da parte dei numerosi seguaci dell’ex corteggiatrice, che vanta ben 681mila followers sul suo profilo Instagram. Ovviamente, Silvia non potrebbe essere più contenta di diventare presto una mamma bis e non vede l’ora di allargare la famiglia.

Chi è Andrea La Mantia, il compagno di Silvia Raffaele

Andrea La Mantia è nato nel 1991 a Malino ed è un calciatore italiano, attaccante della Feralpisalò in prestito dalla SPAL. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Frosinone, per poi giocare in qualità di attaccante per diverse squadre, tra cui: il Barletta, il Cosenza, la Pro Vercelli, la Virtus Entella, Lecce ed Empoli. Andrea ha conosciuto Silvia Raffaele quando giocava nel Cosenza, grazie ad amici in comune. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da allora non si sono più separati. Circa due anni fa è nato il loro primo figlio Lorenzo e, adesso, la loro famiglia sta per allargarsi con l’arrivo di un altro bimbo.