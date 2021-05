Uomini e Donne: l’ex tronista Silvia Raffaele è diventata mamma

Fiocco azzurro per Silvia Raffaele, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. A dare l’annuncio il compagno dell’influencer, il calciatore dell’Empoli Andrea La Mantia. Tramite una storia su Instagram l’attaccante ha annunciato la nascita del figlio, avvenuta venerdì 14 maggio.

Silvia Raffaele e Andrea La Mantia hanno chiamato il loro primogenito Lorenzo. Un nome di origine latina che deriva da “Laurentius”, “abitante di Laurento” ossia “città dell’alloro”. Il suo onomastico si festeggia il 10 agosto. Silvia ha svelato la notizia della gravidanza lo scorso dicembre, postando una romantica foto col suo Andrea.

La Raffaele è felicemente fidanzata con Andrea La Mantia da circa sei anni. Un grande amore dopo le delusioni vissute alla corte di Uomini e Donne. Silvia è arrivata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare il tronista Fabio Colloricchio che gli ha preferito Nicole Mazzocato.

Qualche mese dopo quella batosta Silvia Raffaele è diventata tronista. Hanno provato a rubare il cuore della ragazza Fabio Ferrara e Rafael Valle ma la Raffaele ha preferito abbandonare Uomini e Donne senza compiere nessuna scelta. Pochi mesi dopo quella decisione è avvenuto l’incontro con Andrea, che le ha stravolto la vita.

Per amore Silvia Raffaele (classe 1990) ha lasciato la sua città natale, Catanzaro, e il suo impiego in un call center per seguire Andrea La Mantia e il suo lavoro nel mondo del calcio.

Silvia Raffaele: chi è il fidanzato Andrea La Mantia

Andrea La Mantia, classe 1991, è un attaccante di Marino. Partito con le giovanili del Frosinone ha militato in diverse squadre di calcio. In qualità di attaccante ha giocato, solo per citarne alcune, nel Barletta, nel Cosenza, nella Pro Vercelli, nella Virtus Entella, nel Lecce e nell’Empoli. Con quest’ultima squadra ha raggiunto quest’anno l’ambita promozione in Serie A.

Andrea La Mantia ha conosciuto Silvia Raffaele quando giocava nel Cosenza. Un incontro avvenuto grazie ad amici in comune. Un colpo di fulmine che ha stravolto la vita di entrambi fino a portarli alla nascita del piccolo Lorenzo e alla creazione di una famiglia.