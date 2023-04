Cambio di rotta per la programmazione settimanale di Canale 5. Questo venerdì, 21 aprile, infatti, i telespettatori non troveranno il dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne” a partire dalle 14:45 come di consueto. Al suo posto, andrà in onda uno speciale di “Amici“, una sorta di daytime prolungato che andrà avanti fino al solito orario di trasmissione della striscia quotidiana del talent show.

A dare la notizia il profilo Twitter esperto del programma, “Amici News”, che è sempre in prima linea per quanto riguarda le novità e gli scoop riguardanti la trasmissione. La 22esima edizione di “Amici” sta volgendo al termine (mancano esattamente 3 puntate) e, dunque, la conduttrice avrebbe pensato di dedicare uno spazio più ampio alle vicissitudini della Casetta, prima della sesta puntata del Serale del prossimo sabato 22 aprile.

Amici 22: Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano

Nell’ultimo daytime di “Amici“, Raimondo Todaro si è scagliato contro la collega Alessandra Celentano. La Maestra ha deciso di lanciare un guanto di sfida al ballerino di latino americano, Mattia Zenzola. La sfida proposta dall’ex ballerina, però, non è affatto piaciuta a Todaro, che l’ha accusato di comportarsi in maniera irregolare e di essere disposta a tutto pur di portare avanti i suoi allievi. Addirittura, l’ex volto di “Ballando con le Stelle” ha definito il guanto proposto dalla prof “pericoloso“, decidendo di rifiutarlo. Queste le sue parole:

Ti vorrei far riflettere sul fatto che se ti vivi questa situazione, sperando di convincerla, sbagli. Perché lei per i suoi allievi farebbe qualsiasi cosa, regolare e irregolare. Non ci devi neanche rimanere male, io al posto tuo leggevo una cosa del genere e mi facevo una risata.

Infine, ha attaccato nuovamente una collega, elaborando una teoria sul perché si scagli in questo modo contro i suoi avversari. Secondo Todaro, la Maestra sa perfettamente di star dicendo delle cose non vere quando si riferisce agli altri allievi, come quando ha definito Mattia poco versatile. O almeno, sostiene Raimondo, così dovrebbe essere perché altrimenti starebbe a significare che non è così competente nel suo lavoro come ha sempre fatto credere:

Figlia mia, vuol dire che di latino non ci capisci una ceppa. Ma secondo me non ci crede manco lei. Lei lo dice per spingere i suoi, per buttarti giù ma non ci crede manco lei. Non è possibile perché ciò significherebbe che lei è limitata nel suo mestiere e non credo. Secondo me è una persona intelligente, brava che sa ma che fa finta di non sapere a convenienza.

Non resta che attendere la puntata di sabato 22 aprile di “Amici” per scoprire come reagirà Alessandra Celentano alle due parole del collega. Quest’anno la Maestra si è scontrata principalmente con Emanuel Lo a causa della rivalità tra le loro allieve, Isobel e Maddalena, ma sembra proprio che ci sarà presto un ritorno alle ‘origini’. La coreografa non è una che si tira certamente indietro e sembra quasi scontato assumere che risponderà sicuramente a tono agli attacchi di Raimondo.