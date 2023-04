By

Wax e Angelina stanno insieme? Questa è una domanda che moltissimi attenti telespettatori di Amici 22 si stanno ponendo in queste ultime ore, dopo che su Canale 5 sono apparse delle immagini piuttosto sospette che hanno fatto pensare ad alcuni che ci sia qualcosa di grosso che sta bollendo in pentola.

Vale a questo punto la pena fare un po’ di ordine, visto e considerato che quello che molti fan del programma hanno notato è stato soltanto l’elemento più recente emerso a partire da un puzzle apparentemente più complesso. Già qualche giorno fa Arisa aveva dedicato a Wax una lunga lettera all’interno della quale, fra le righe, sembrava fare riferimento proprio al rapporto molto speciale (fin troppo?) che attualmente lega il concorrente alla sua collega (nonché figlia di Mango).

Arisa aveva tenuto a rimarcare quanto preziosa fosse la loro amicizia, qualcosa di cui in realtà già molte altre persone dentro e fuori la casa si erano accorte. La vicinanza fra i due ha per l’appunto spinto molti a mantenere le antenne rizzate, alla ricerca di eventuali segnali di un avvicinamento fra i due che non avesse le fattezze di un’amicizia, bensì di qualcosa più profondo.

L’occasione d’oro è arrivata nelle scorse ore, quando durante i Daytime del programma su Canale 5 i più attenti non si sono fatti sfuggire un paio di interessante dettagli.

La produzione ha tagliato un incontro fra Wax e Angelina?

Sono stati due gli episodi sospetti notati dai fan, riportati anche da Biccy e da Novella 2000 che si sono occupati di ricostruire “il caso”.

Il primo è avvenuto poco prima che Maria desse un annuncio in casetta, quando potrebbe esserci stato un momento di pausa non trasmesso dalla trasmissione. Quando la registrazione è partita, i due sono tornati a sedersi in mezzo dagli altri provenendo dalla stessa direzione, con Wax che si è presentato senza maglietta (il che ha insinuato un piccante dubbio fra gli appassionati del programma).

Il secondo momento è legato all’eliminazione di Federica. C’è infatti chi pensa che la produzione abbia tagliato il momento in cu Wax è andato a consolare Angelina, disperata per l’uscita dell’amica. L’indizio, in questo caso, sarebbe un paio di scarpe apparso durante la registrazione appartenente proprio a Wax.