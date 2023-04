Federica Andreani è stata eliminata durante la quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e ora per lei inizia una nuova fase di vita. Sono tantissimi i fan che hanno tifato fino alla fine per lei, in quanto è riuscita a farsi amare attraverso il suo talento e la sua simpatia. Ma cosa sta succedendo tra Federica e Piccolo G? Ebbene sembra che tra loro vada tutto bene, almeno questo è ciò che si percepisce da un gesto del giovane cantante. Dopo essere stata eliminata, Federica oggi è tornata su Instagram con un lungo messaggio.

Inizialmente ha condiviso con i fan un video messaggio con il suo account ufficiale, con il quale li ha ringraziati e ha anticipato che “questo è solo l’inizio”. In queste ore, l’ex allieva del talent show di Canale 5 ha pubblicato un selfie e non è tardato ad arrivare il commento di Piccolo G.

Questo il lungo messaggio condiviso da Federica dopo Amici 22. La sua eliminazione ha destabilizzato un po’ la Casetta, in particolare Angelina Mango, con cui ha legato molto. Nel talent show di Maria De Filippi, la Andreani ha trovato anche l’amore. Federica e Piccolo G hanno formato nella Scuola una delle coppie più apprezzate e amate. Infatti, erano tanti i telespettatori che durante gli appuntamenti del pomeridiano aspettavano di vederli.

Il pubblico spera che quella coppia che ha appassionato sia ancora in piedi. E sembra proprio di sì. Il cantante di Acquario corre a commentare il post di Federica con un messaggio che pare confermare che tra loro stia procedendo tutto nel migliore dei modi. “Baby mi sconvolgi i piani”, commenta Piccolo G.

Non è l’unico ex allievo a commentare il messaggio di Federica dopo l’eliminazione. Presenti tra i commenti anche quelli di Gianmarco Pretelli e di Giulia Stabile. Arisa, invece, ha dedicato un post speciale sul suo profilo Instagram a Federica. Con una foto che ritrae la sua allieva mentre “manda un bacino a tutti voi”, la nota cantante e insegnante di Amici ha emozionato i fan.

“Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui… Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre. Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatta sentire importante per te”