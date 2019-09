Uomini e Donne: Noel si difende, mentre il commento di Stefano spiazza

Uomini e Donne, Noel e Stefano: lei si difende dalle accuse, ma il commento di lui sorprende

La prima registrazione della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne ha visto protagonisti anche Noel Formica e Stefano Torrese. In particolare, i due sono stati al centro dell’attenzione insieme a Pamela Barretta, che non le ha di certo mandate a dire. Attraverso le prime anticipazioni è stato possibile avere la conferma su Noel e Stefano, sui quali da tempo si parla di una presunta relazione. Più volte loro stessi hanno confermato di essersi trovati e di aver avviato una frequentazione. Questa prima registrazione ha visto i due come una vera e propria coppia. Ma sembra che il pubblico di Canale 5 non abbia apprezzato l’avvicinamento tra loro. Sono diversi i commenti negativi che gli utenti lasciano sotto i post condivisi da entrambi. Nello specifico, in queste ultime ore, Noel si è ritrovata costretta a difendersi dalle critiche. C’è chi le chiede che tipo di rapporto ha realmente con Stefano e chi l’accusa per aver avviato questa frequentazione.

“Ho precisato già diverse volte il mio rapporto con Stefano e precisato tante altre volte che il mio pensiero rivolto a Sandox non è sparito del tutto”, risponde Noel a chi le chiede se sta frequentando con Torrese. Nella sua risposta, però, viene citato anche Alessandro, l’ex cavaliere con cui aveva lasciato il programma. Nello scorso mese di giugno, la stessa Formica aveva annunciato la fine della loro storia. Ora ammette che l’uomo non è ancora sparito dalla sua mente, nonostante sia attualmente impegnata con Torrese. Ma a stupire è proprio Stefano. In risposta a un commento lasciato sotto una delle sue ultime foto, il cavaliere scrive qualcosa di inaspettato. “Spero davvero di conoscere una Donna per bene”, risponde Stefano a chi gli augura di trovare una persona che lo renda felice.

Noel e Stefano di Uomini e Donne: lui è ancora alla ricerca della Donna giusta

Ma quindi cosa c’è davvero tra Stefano e Noel? Qualcosa non quadra, visto che Torrese ammette che sta ancora sperando di trovare la donna giusta per lui. Dopo la registrazione è accaduto qualcosa che li ha divisi? Intanto, la dama continua a difendersi dalle critiche. La donna prende anche le difese del cavaliere, che avrebbe bloccato su Instagram diversi utenti. “Se vi ha bloccate, a questo punto, dopo che state usando il mio profilo come vostra chat, penso che abbia fatto bene. Penso altrettanto che di anormale ci sia il vostro modo di vedere”, risponde Noel a chi critica Stefano.