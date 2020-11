Uomini e Donne Sophie, qualcosa non quadra: Nino smentisce il racconto

Nino Vadalà smentisce il racconto fatto a Uomini e Donne. Nel corso della puntata di oggi, Maria De Filippi ha raccontato che l’ex corteggiatore si è presentato davanti all’ufficio della zia di Sophie Codegoni con i pasticcini e una lettera. Ma pare che il giovane di Como abbia poi deciso di consegnare il pensiero e di andare via. La conduttrice chiede conferma alla tronista, che annuisce sui vari punti. Nino poi avrebbe chiamato la redazione rivelando di essersi spaventato e di aver fatto tutto questo di sua iniziativa. Dopo di che, avrebbe deciso di inviare al programma la lettera, sbagliando però indirizzo. Rispetto a quando l’ha spedita, è arrivata tardi. Maria ha chiesto a Sophie di leggere il messaggio da sola, in quanto è molto lungo per poterlo fare tutti insieme in studio. Dunque, non è stato reso noto ciò che Nino ha scritto nella sua lettera.

Sophie non è apparsa molto entusiasta del gesto compiuto dal suo ex corteggiatore. A detta della Codegoni, sarebbe potuta essere una cosa bella, ma non l’ha vista bene. La De Filippi afferma che il giovane è arrivato sul posto, ma poi non ha avuto il coraggio di avvicinarsi alla zia della tronista. Quest’ultima precisa che: “Incontri mia zia, mia zia ti riconosce, ti saluta. Anche mia cugina esce, riconosci mia cugina e te ne vai? Ha rovinato un gesto che poteva essere bello”. Questo è ciò che è stato raccontato in studio nel corso della puntata di oggi. Ma qualcosa ora non quadra. Anche Nino oggi ha potuto ascoltare come il pubblico questa versione e ora, con il suo account di Instagram, sembra voler smentire il tutto. In particolare, Vadalà appare perplesso e fa un gesto con la mano per mostrare che non è affatto convinto. Dopo di che afferma: “Non era andata proprio così, però”.

Probabilmente, Nino non avrà modo di raccontare la sua versione dei fatti all’interno dello studio. Nelle registrazioni avvenute successivamente a quella andata in onda oggi, il giovane di Como non è presente. È stato il primo ad avvicinarsi a Sophie, la quale aveva scelto di dargli una possibilità sebbene non rappresentasse il suo prototipo di ragazzo. Tra loro è anche scattato un bacio, ma sin da subito la Codegoni ha fatto sapere di non averlo baciato con sentimento o passione. In realtà, è scattato in un momento particolare, in cui Sophie aveva bisogno di conforto. Ma poi Nino non è riuscito a comprendere le richieste di Sophie, tanto che è stato eliminato inaspettatamente.

Addirittura mentre lui parlava e discuteva con la Codegoni in studio, il programma ha deciso di eseguire un fast forward. Qualcosa però non quadra: qual è la verità su quanto accaduto quando Nino ha deciso di fare un gesto così importante per Sophie dopo l’eliminazione? Al momento, la maggior parte dei telespettatori pare non avere una bellissima opinione dell’ex corteggiatore. Invece, a conquistare tutti è stato Matteo, che ha colpito con la sua timidezza.