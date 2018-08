Uomini e Donne Nilufar, sulle voci di tradimento, sbotta e spiega: “No minacce di morte, lui è un amico”

Nilufar Addati, chiacchierata ex tronista di Uomini e Donne la cui scelta è stata Giordano Mazzocchi, è tornata a farsi sentire dopo un silenzio durato alcuni giorni. La ragazza ha precisato che la sua assenza social è stata per motivi d’amore. “Stavo con Giordano e non uso il telefono” s’è affrettata a spiegare col sorriso sulle labbra, come a dire: ‘C’è di meglio da fare’. Poi però Nilufar ha cambiato tono e ha denunciato sul social un fatto piuttosto grave. In questi giorni infatti pare che a lei e a un suo amico, che è pure il fotografo che la segue per lavoro, siano giunti messaggi per nulla carini. In molti hanno pensato che tra i due ci sia in corso una relazione clandestina all’ombra di Mazzocchi. L’ex tronista ha dunque fatto chiarezza…

“Buonasera scusatemi per l’assenza di questi giorni però sono stata con Giordano”, esordisce Nilufar, che appare tra le Instagram Stories in compagnia di Umberto, l’amico e fotografo, durante un aperitivo. Dopodiché passa a narrare cosa è capitato in questi giorni: “Per la cronaca: voi sapete che io vi leggo ovunque (Facebook, Instagram, Twitter)… ho visto un po’ di persone dare i numeri…”. Lo sfogo trova presto una giustificazione: “Umberto è il mio fotografo, è pagato, le foto me le scatta lui… Ci conosciamo da un po’, siamo amici e lavoriamo insieme”. Dunque ecco arrivare la denuncia: “E smettetela di inviargli messaggi in cui gli inviate la morte perché pensate che lui mi faccia lasciare con Giordano… Questa cosa non si può sentire”.

Uomini e Donne, Nilufar: “Lui non voleva più scattare con me perché preoccupato di questa bufera”

“Molti di voi non si rendono conto che così potete davvero minare dei rapporti lavorativi – continua a riflettere l’ex tronista di Uomini e Donne -. Lui non voleva più scattare con me perché preoccupato di questa bufera che s’è creata.” A questo punto interviene direttamente Umberto. Prima s’affida all’ironia: “Mio obiettivo nella vita è farti lasciare con Giordano”. Poi precisa seriamente: “Io vi giuro che è lavoro e non c’è assolutamente niente”. Capitolo, si spera, chiuso. Nilufar e Giordano sono più in love che mai. E il fotografo non è un problema: è solo un amico.