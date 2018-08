Uomini e Donne news, proposta indecente per Giordano: Nilufar si arrabbia

Uomini e Donne news: Nilufar furiosa per una proposta fatta a Giordano durante una serata in discoteca

La gelosia di Nilufar Addati non è certo una novità. L’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato in più di un’occasione di tenerci parecchio a Giordano Mazzocchi. E quanto accaduto durante l’ultima serata in discoteca ha mandato l’italo-persiana su tutte le furie. Come raccontato in una storia di Instagram, il vocalist del locale dove l’ex corteggiatore è stato ospite ha invitato dieci ragazze a limonare con Giordano in cambio di un viaggio con il giovane. “Volevo ricordare a tutti che quel viaggio lo vinco sempre e solamente io”, ha ribadito Nilufar piuttosto stizzita, come potete vedere nel video in basso.

Insomma, a Nilufar Addati non è proprio andata giù l’ultima serata del fidanzato Giordano Mazzocchi, tra i protagonisti di Uomini e Donne più amati del momento. Insieme a Luigi Mastroianni, il maestro di sci sta facendo numerose serate in giro per l’Italia. Ma cosa farà Nilufar quando sbarcherà col fidanzato a Temptation Island Vip? E sì perché la partecipazione di Nilufar e Giordano al nuovo reality show di Simona Ventura è più certa che mai…

Nilufar e Giordano protagonisti a Temptation Island Vip

Dopo il settimanale Chi, anche il blog 361 magazine ha confermato la presenza di Giordano e Nilufar nella prima edizione di Temptation Island Vip, in partenza su Canale 5 martedì 11 settembre. Considerata la gelosia dell’Addati ma pure quella di Mazzocchi (ricordate le reazioni istintive a Uomini e Donne?) ne vedremo davvero delle belle…