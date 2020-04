Uomini e Donne Nilufar, sfogo nella notte: “Mi perseguita”, richiesta ai fan

Nilufar Addati si sfoga nella notte e chiede aiuto ai fan: cosa sta succedendo, il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne

Nilufar Addati nella notte ha chiesto nuovamente aiuto ai fan per liberarsi di un profilo Instagram che la perseguita. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che da più di un anno una stessa persona le sta dando il tormento sui social network, cambiando profilo di volta in volta. Appena Nilufar riesce a far chiudere un account, questa persona ne creerebbe subito un altro. Lei è certa che si tratti sempre della stessa persona, che non solo la perseguiterebbe ma starebbe anche cercando di crearle problemi sia sul lavoro sia con gli amici. E forse anche parenti, chi lo sa. Naturalmente non conosciamo l’identità di questa persona, ma lo sfogo di Nilufar è servito anche per chiedere aiuto ai fan.

Nilufar Addati perseguitata, la richiesta ai fan: “Vi prego di segnalare”

Con delle stories su Instagram in cui ha invitato a segnalare un profilo, Nilufar ha raccontato di essere perseguitata da questa persona da ormai un anno. Queste le sue parole: “È una persona che mi perseguita da più di un anno. Ho già fatto eliminare altri suoi profili, prima che la bloccassi da questo vari mesi fa per passare inosservata mi scriveva addirittura messaggi carini. È una persona meschina e ossessionata”. Lo sfogo dell’ex tronista è proseguito così: “Ho già fatto eliminare altri profili di sua proprietà in passato. Cerca ogni giorno di minare i miei rapporti personali e lavorativi. Vi prego di segnalare”. Insomma, un tormento che rischia di compromettere anche aspetti importanti della vita di Nilufar.

Uomini e Donne, Nilufar incredula: “Questo mondo è folle”

Proprio per questo l’influencer ha chiesto ancora una volta l’aiuto dei suoi fan. Ha invitato a supportarla nel segnalare il profilo: “Chi mi segue da tanto tempo potrà ricordare questi nomi di profili che vi ho già chiesto di segnalare, è sempre la stessa persona, da più di un anno. Questo mondo è folle”. Stamattina Nilufar ha ringraziato i tanti che hanno segnalato il profilo e per i messaggi di supporto. Poi ha aggiunto: “Non posso entrare nei dettagli, ma è veramente una situazione insostenibile”. Anche un’ex Dama del Trono Over ha avuto un problema simile ultimamente.