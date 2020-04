UeD, Pamela Barretta: “Arrivate minacce”, ancora guerra con l’ex Stefano

Trono Over, Pamela Barretta si sfoga contro l’ex Stefano Torrese: è ancora guerra

Tra Pamela Barretta e Stefano Torrese del Trono Over è ancora guerra. I due si sono lasciati decisamente male dopo alcune rivelazioni in studio di Roberta Di Padua, nella stagione passata di Uomini e Donne. La relazione è terminata proprio davanti alle telecamere e con tanto di lancio di anello da parte di Pamela. Un fidanzamento rotto quando invece tutto sembrava andare bene, ma il fatto che Stefano avesse cercato ancora Roberta, cancellando alcuni messaggi dalla sua chat – ma che erano ben visibili sul telefono di Roberta -, ha mandato su tutte le furie Pamela. C’è stato un duro confronto pure a inizio stagione del Trono Over, quando poi Pamela è rimasta in trasmissione mentre Stefano no.

Pamela Barretta contro Stefano Torrese: “Non ti hanno più invitato”

Oggi Pamela è felicemente fidanzata con Enzo Capo, conosciuto a Uomini e Donne, ma pare ci sia ancora qualcosa del comportamento di Stefano che la fa infuriare. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista nei giorni scorsi e da quel momento Pamela ha iniziato a raccontare altri retroscena, dichiarando che Stefano fosse interessato al business che potrebbe arrivare grazie al programma di Maria De Filippi. E poi ha aggiunto: “Siamo sempre noi donne a essere pazze, certo. Dopo aver portato tutte le prove alla redazione non ti hanno più invitato. Non hai preso in giro solo me e il pubblico, ma anche loro. E quindi hanno pensato bene di farti rimanere a casa. Che soddisfazione ho avuto, grande bugiardo. Le bugie le hai pagate tutte. Il tuo sogno di fare soldi con Uomini e Donne è svanito, grazie alle tue bugie”. Intanto oggi pomeriggio Pamela Barretta ha parlato anche di minacce ricevute…

Uomini e Donne, Pamela racconta: “Una persona mi perseguita, arrivate minacce”

Non ha fatto il nome del mittente, ma ha parlato di alcuni messaggi gravi che le sono arrivati. Una storia che va avanti da novembre, come ha raccontato lei, ma che finora non ha reso pubblica facendosi due risate e ignorando il tutto. Oggi si è sentita costretta a parlare: “Da novembre c’è una persona che mi perseguita. Finora ho lasciato sempre perdere, mi sono fatta anche delle risate con i suoi messaggi anche se spesso c’erano calunnie, diffamazione. Però ho lasciato perdere. Questa persona mi ha fatto anche sapere che guarda le mie dirette e le mie storie, quindi è l’unico mezzo per fargli sapere quello che gli voglio dire”. Poi ha proseguito: “Ho lasciato perdere finché non mi sono arrivate minacce di morte. Ti volevo solo dire che ho dovuto lasciare tutto alla polizia postale, viste le minacce di morte e non so cosa mi potrà succedere, lo sai tu. Ti ho già denunciato, spero che la polizia postale scoprirà chi sei prima che tu mi faccia qualcosa”.

Pamela del Trono Over: il racconto sulle minacce ricevute

Evidentemente questi video erano una specie di trappola, perché dopo pochi minuti Pamela ha registrato nuove stories: “Vedo che sei super veloce. Ho pubblicato le storie circa dieci minuti fa e hai già visualizzato le storie. E hai pure risposte. Avrai anche un dito veloce, ma non la mente così scaltra e veloce come la mia. Perché speravo proprio questo, che tu guardassi le mie storie. Ora sarà molto più facile arrivare a te”. Naturalmente non è detto che stesse parlando di Stefano Torrese in questo caso, potrebbe essere un profilo anonimo a minacciarla ma è chiaro che lei ha dei sospetti. Qualcuno pensa che i due sfoghi siano correlati e che sia in un caso sia nell’altro c’entri l’ex di Uomini e Donne, ma potrebbero essere due sfoghi distinti e separati.