Trono Over, Pamela e Enzo di nuovo insieme: il gesto della pace

Pamela e Enzo del Trono Over stanno ancora insieme: torna il sereno nella coppia

Pamela Barretta e Enzo Capo stanno ancora insieme, la crisi sembra essere passata. Alcune settimane fa tra i due sembrava finita, anche se l’ex Cavaliere non aveva intenzione di mettere la parola fine alla loro storia. Pamela sembrava invece la più convinta tra i due, mentre Enzo avrebbe preferito attendere di poter parlare di persona prima di giungere a delle conclusioni. Per il faccia a faccia ci vorrà ancora tempo, vista l’emergenza Coronavirus e il fatto che i due abitino in due regioni diverse. Pamela è di Brindisi, Enzo invece vive nel napoletano quando è in Italia ma trascorre la maggior parte del tempo a Budapest. Insomma, dovranno aspettare un po’ prima di potersi rivedere, ma intanto Enzo è riuscito a riconquistare Pamela.

Trono Over, Enzo e Pamela hanno fatto pace: dediche e cuori su Instagram

Nelle scorse ore, l’ex Cavaliere del Trono Over ha postato un video con delle foto di lui e Pamela insieme. Un gesto molto romantico con tanto di cuori e dedica, a fare da sottofondo una canzone di Alessandra Amoroso, Fidati ancora di me. E pare che Enzo sia riuscito a smuovere qualcosa in Pamela, visto che oggi pomeriggio lei ha non solo condiviso tra le sue stories questo bellissimo video romantico, ma ha aggiunto un suo ricordo personale. Ha condiviso infatti una foto di qualche mese fa, ha aggiunto dei cuori e Abbracciame, brano di Andrea Sannino. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, tra i due nulla è ancora perduto: questo primo gesto di Enzo è servito a far tornare il sereno, non resta che attendere le prossime mosse!

Enzo Capo e Pamela Barretta, torna il sereno nella coppia di Uomini e Donne

Sono in tanti a credere nell’amore tra Enzo e Pamela del Trono Over, un amore nato non con poche incomprensioni ma che è riuscito a consolidarsi fuori dagli studi di Uomini e Donne, al punto da parlare di matrimonio e figli. Forse anche per questo in tanti erano convinti che non fosse ancora giunto il momento di dire addio a questa coppia del Trono Over.