Trono Over, Pamela e Enzo parlano di matrimonio: “Ma c’è un problema”

Pamela e Enzo dopo Uomini e Donne si sposano? Amore a gonfie vele per la coppia del Trono Over

Matrimonio per Pamela e Enzo del Trono Over? Forse presto per parlarne direbbe qualcuno, ma la verità è che la coppia invece ne sta parlando eccome! Che l’amore fra i due proceda a gonfie vele è sotto gli occhi di tutti e lo hanno confermato ultimamente, tornando nello studio dove si sono conosciuti. Pamela e Enzo a Uomini e Donne hanno raccontato di quanto siano felici e innamorati vivendo la loro storia lontano dalle telecamere, e per fortuna tutte le incomprensioni sono sparite. Come è ovvio che sia anche fra loro ci sarà un po’ di maretta, in tutte le coppie si litiga ed è normale. Ma l’amore vince e sta vincendo anche tra Pamela Barretta e Enzo Capo.

Uomini e Donne, Pamela e Enzo pensano al matrimonio ma c’è un problema

La coppia ha dei progetti davvero molto importanti e ne parlano volentieri con i fan. Le ultime news arrivano dal profilo Instagram di Enzo, che ha risposto alle domande dei fan. Tra queste ce n’era una su un possibile matrimonio in arrivo. Ebbene, lui ha risposto così: “Ne stiamo parlando, ma il problema è che Pamela ha iniziato la sua attività e quindi non è più disposta a trasferirsi a Budapest”. L’ex Cavaliere vive e lavora a Budapest e torna spesso a casa a Napoli, mentre Pamela vive e lavora a Brindisi, insieme al figlio. Di sicuro questa distanza è importante e prima o poi dovranno decidere dove vivere, ma arriverà tutto a tempo debito.

Trono Over, le news su Pamela e Enzo: matrimonio e figli nel futuro della coppia

Chissà, magari saranno costretti a fare delle scelte non tanto quando e se decideranno di sposarsi, ma se e quando realizzeranno un altro grande sogno che hanno come coppia. Di cosa stiamo parlando? Pamela e Enzo non hanno nascosto di voler presto allargare la famiglia. Come vi abbiamo anticipato, i progetti ci sono e sono importanti: ogni cosa a suo tempo, però.