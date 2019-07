Uomini e Donne, Nilufar presa di mira sui social da una fan di Giordano: lo sfogo e le parole sull’ex fidanzato

Tempi duri sui social per chi è un volto noto. Sebbene il web sia ormai diventato una fonte di guadagno per i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, spesso questi si ritrovano anche a dover fare i conti con degli utenti davvero ostili nei loro confronti. L’ultima ad essere presa di mira sui social, per esempio, è stata l’ex tronista Nilufar Addati. Stando a quanto raccontato da lei stessa su Instagram, qualcuno da mesi starebbe diffondendo cattiverie sul suo conto. Si tratterebbe di una donna che, come da Nilufar specificato, è anche fan sfegatata del suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Il motivo che oggi ha spinto la Addati a parlare della cosa sarebbe stato l’ennesimo attacco ricevuto da parte di questa donna, che starebbe continuando a dire in giro di conoscere i motivi reali che hanno spinto Nilufar e Giordano a lasciarsi.

Il volto noto di Uomini e Donne, dopo aver smentito le parole del suo hater, ha fatto sapere di avere delle prove che dimostrano quanto detto oggi. La giornata, stando anche a quanto pubblicato stamattina dalla stessa Nilufar, non deve essere cominciata nel migliore dei modi per lei. Prima di parlare della fan di Giordano, difatti, la Addati sui social aveva scritto: “Rispetto ed educazione dovrebbero essere di serie, non optional. Soprattutto nei confronti di chi, per voi, ha fatto tanto. Vi riempite la bocca di valori che poi non dimostrate di avere”.

Nilufar al veleno: lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne non passa inosservato

Le parole di Nilufar, ha specificato lei poche ore fa, non si riferiscono alla questione irrisolta con la donna che l’ha presa di mira sui social. Ma allora a chi o cosa si riferiscono? Forse gli ultimi gossip sul suo conto e le continue, e spesso insistenti, domande dei suoi follower stanno mettendo a dura prova la sua pazienza?