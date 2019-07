Uomini e Donne Gossip: Nilufar e Antonio Moriconi insieme? La verità

Nilufar Addati fidanzata con Antonio Moriconi? Lei smentisce

È da ormai qualche mese che secondo alcuni l’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, avrebbe una relazione con Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella. Le voci si sono fatte sempre più insistenti specialmente quando qualcuno ha notato uno scambio di like tra i due sui social. Ma qual è la verità? C’è davvero del tenero tra la bella modella e l’aitante insegnante di sci? A rispondere a questo quesito ci ha pensato direttamente Nilufar. La giovane italo persiana ha voluto mettere le cose in chiaro una volta per tutte e, per farlo, ha tirato in ballo lo stesso Moriconi che per ora non si è espresso.

“Io e Antonio Moriconi insieme? Ma magari!”: le parole di Nilufar

Direttamente da Capri, dove si sta godendo un rilassante week-end, Nilufar Addati ha postato dei video sul suo Instagram nei quali smentisce categoricamente qualsiasi legame amoroso con il Moriconi. “Secondo alcuni io sarei fidanzata con Antonio Moriconi. Ma magari, lui è bono come il pane però no, non stiamo insieme!” ha detto l’ex tronista con il sorriso sulle labbra e poi ha aggiunto: “Per quale motivo sono state dette queste cose? Perché ci siamo visti 3 volte, in contesti lavorativi, perché ci seguiamo su Instagram e perché ci mettiamo like alle foto”. Infine, la Addati ha chiesto alle sue fan di non credere alle dicerie ed ha assicurato che se un giorno troverà l’amore sarà lei stessa a dirlo.

Nilufar Addati e il piccolo problema di salute

Per la bella Nilufar questa è un’estate abbastanza movimentata. Quasi una decina di giorni fa la ragazza è stata ricoverata in ospedale ed è stata lei stessa a raccontare l’accaduto: “Dopo ipotesi di appendicite e cose varie, alla fine tutto a posto. C’è un piccolo problema da risolvere però si risolve, niente di grave. Fondamentalmente ho avuto dolori molto forti al basso ventre. Molto, molto forti, sembrava che mi stessero strappando l’utero verso il basso. Non è stato piacevole. Ho preso un antidolorifico al mattino e uno e il pomeriggio. Poi ho vomitato”.