Uomini e Donne News, Nilufar in ospedale: come sta l’ex tronista

Uomini e Donne News, Nilufar Addati in ospedale. “Dolori molto forti”: le condizioni di salute dell’ex tronista

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto sapere di essere stata costretta a recarsi in ospedale nelle scorse ore dopo essere stata colpita da fortissimi dolori al basso ventre. Dolori che nemmeno gli antidolorifici sono riusciti del tutto a placare. Da qui la decisione di sottoporsi a controlli ospedalieri. Oggi l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi è tornata su Instagram spiegando quanto accaduto e tranquillizzando i fan sulle sue condizioni di salute. “Tutto a posto” ha detto, nonostante qualche problemino rimanga ancora da risolvere.

“Dopo ipotesi di appendicite e cose varie, alla fine tutto apposto”, ha esordito Nilufar tra le sue Stories Instagram, dopo essere rientrata dall’ospedale. “C’è un piccolo problema da risolvere – ha aggiunto – però si risolve, niente di grave”. La giovane è passata a spiegare nel dettaglio che cosa le è capitato: “Fondamentalmente ho avuto dolori molto forti al basso ventre. Molto, molto forti, sembrava che mi stessero strappando l’utero verso il basso. Non è stato piacevole. Ho preso un antidolorifico al mattino e uno e il pomeriggio. Poi ho vomitato”. La Addati, vedendo che il dolore non passava, ha dunque scelto di andare a fare dei controlli: “Ho passato una serata molto piacevole all’ospedale Grassi. Però tutto apposto, sono un po’ distrutta”.

Uomini e Donne News, Nilufar Addati e Giordano dopo l’addio: Mazzocchi al centro del gossip

Nilufar, per un certo periodo, dovrà assumere dei medicinali per risolvere il problema di salute. Tuttavia l’allarme è del tutto rientrato e pare non esserci nulla di grave per l’ex tronista che da qualche mese è tornata single dopo che è naufragata la relazione con Giordano Mazzocchi, sua scelta al trono di Uomini e Donne. E a proposito dell’ex corteggiatore, il gossip ha sussurrato negli scorsi giorni che lui si sarebbe molto avvicinato a un’ex Miss Italia, Rachele Risaliti. Tuttavia il flirt, al momento, non ha trovato né conferma, né smentita.