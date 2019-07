UeD Nilufar, Luigi Mastroianni confessa: “A volte l’ho bacchettata”

UeD Luigi Mastroianni fa chiarezza sul suo rapporto con Nilufar Addati e confessa: “A volte l’ho bacchettata”

Luigi Mastroianni è in vena di confessioni in questo periodo. L’ex tronista di Uomini e Donne, oltre ad avere recentemente detto la sua sulla fine della love story tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano, poco fa ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Nilufar Addati. Le parole sull’ex fidanzata del suo grande amico Giordano Mazzocchi sono giunte su richiesta di alcuni fan desiderosi di capire quale legame sia rimasto tra i due. Legame amichevole naturalmente, visto che Mastroianni risulta felicemente fidanzato con Irene Capuano, sua scelta durante il Trono Classico di Uomini e Donne.

In che rapporto sono Luigi e Nilufar? Tra le Instagram Stories Mastroianni ha placato la curiosità dei fan, rispondendo quanto segue: “Questa è un’altra domanda che mi fate in tanti. A Nilufar io voglio bene perché è una persona che ho conosciuto, apprezzato, a volte anche bacchettato, come lei sa. Però le voglio bene”. Con l’ex compagna di Mazzocchi c’è dunque ancora un’ottima relazione amichevole. Sempre tra le Stories Luigi ha poi lanciato una frecciatina tutt’altro che velata a Manuel Galiano. Per farlo ha colto al volo una domanda di un fan che voleva sapere dove andrà in vacanza con la fidanzata. “Amore, Ibiza? E da solo”, ha detto con al fianco la Capuano; è seguita una scrosciante risata. La citazione dell’isola spagnola è un chiaro riferimento agli spifferi del presunto tradimento di cui sarebbe stato protagonista Galiano nei confronti di Giulia Cavaglia. Doveroso sottolineare che Manuel ha sempre smentito tale vicenda.

UeD Luigi Mastroianni e quei fastidiosi sassolini da levarsi dalle scarpe

Sempre a proposito di Manuel e Giulia, nella giornata di ieri Luigi ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, rispolverando dei comportamenti passati che non gli sono molto piaciuti da parte della coppia che è recentemente scoppiata. “Questa non vuole essere una polemica, ma semplicemente una constatazione. I rapporti nascono e finiscono, nessuno si strappa i capelli per nessuno, l’importante però è sempre essere corretti“, ha chiosato l’ex tronista.